¿Qué se celebra el 18 de junio y a qué santo se festeja?

Foto: Shutterstock.

¿Qué se celebra el 18 de junio? Aquí algunos de los sucesos culturales que ocurrieron en una fecha como esta, así como el santo que se celebra y que te destacamos en Unotv.com.

Día de la Gastronomía Sostenible

La gastronomía sostenible se define como una cocina que tiene en cuenta el origen de los ingredientes, cómo se cultivan, cómo llegan al mercado y, finalmente, a los platos.

En diciembre de 2016, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó, en su resolución A/RES/71/246, el 18 de junio como el Día de la Gastronomía Sostenible.

El principal objetivo de este día es promover acciones para evitar el desperdicio de alimentos, motivar prácticas sostenibles en la alimentación y el consumo de los ingredientes y productos de temporada.

Día Internacional para Contrarrestar el Discurso de Odio

En julio de 2021, la Asamblea General de la ONU mostró su preocupación sobre “la propagación y proliferación exponenciales del discurso de odio” en todo el mundo y adoptó una resolución para “promover el diálogo y la tolerancia interreligiosos e interculturales para contrarrestarlo”.

El propósito de conmemorar este día es promover acciones para erradicar las retóricas discriminatorias y xenófobas y llamar a todos los actores relevantes, incluidos los Estados, a aumentar sus esfuerzos para abordar este fenómeno.

1914, nace Efraín Huerta

El escritor y poeta mexicano Efraín Huerta alcanzó la popularidad en la segunda mitad del siglo XX. Su primera etapa es considerada una poesía grave, colérica o surrealista, expresada en obras como: “Absoluto amor”, “Línea del alba”, “La rosa Primitiva” o “Los hombres del alba”. Su poesía esta nutrida de gran contenido social como en “Avenida Juárez” o “Amor, patria mía”.

Durante su última etapa, Huerta parece rejuvenecer gracias a la brevedad y al humor, pero sobre todo, gracias al lenguaje de las calles y de las conversaciones. Eventualmente afina este estilo, creando el “poemínimo”, un artefacto verbal como poema breve que lo mismo utiliza recursos de la cultura letrada que de la tradición popular. Recibió el Premio Nacional de Poesía en 1976.

1942, nació Sir Paul McCartney

Músico, compositor, y cantante de origen británico, fue cofundador de The Beatles. El 10 de abril de 1970 tras agrias disputas con sus compañeros de grupo, a pesar de que John Lennon se había apartado de los Beatles hacía meses para iniciar nuevos proyectos, anuncia la disolución del grupo y funda The Wings. McCartney junto a The Beatles, ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll en 1988.

Por su contribución a la cultura inglesa, la reina Isabel II le otorgó el título de Sir en 1996. Tres años después fue incluido en el Salón de la Fama del Rock And Roll, ahora como solista.



En 1962, se funda el Centro Universitario de Teatro (CUT)

El Centro Universitario de Teatro es una de las mayores instituciones de enseñanza teatral en todo México. Fue fundado el 18 de junio de 1962 como una alternativa a otras escuelas profesionales existentes es una escuela dedicada a la formación de profesionales de la actuación que alimenta tanto al teatro universitario como a la escena nacional, con un plan de estudios de vanguardia y con una planta docente integrada por profesionales del teatro en activo, indica la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

1963, murió Pedro Armendáriz

Pedro Armendáriz, uno de los actores más importantes de la Época de oro del cine mexicano. Hijo de un mexicano y una norteamericana, pasó gran parte de su vida en Estados Unidos. Armendáriz encarnó la figura del general y del indígena, acumulando más de 100 películas y dos premios Ariel.

Junto con Jorge Negrete y Pedro Infante, Armendáriz es considerado una de las leyendas del cine nacional. El cineasta Carlos Velo quería que Pedro fuera el protagonista en su película “Pedro Paramo”, sin embargo, la muerte del actor cambió sus planes.

Pedro Armendáriz se suicidó en 1963, aquejado de un cáncer en el estómago que posiblemente fue consecuencia de una exposición a desechos nucleares mientras filmaba “The Conqueror” al lado de John Wayne, en 1956.

1979, murió Rodolfo Usigli Wainer

Fue un escritor, novelista, poeta, dramaturgo, teórico teatral y diplomático mexicano. Llevó a cabo una renovación del teatro y de la teoría dramática en nuestro país. Es considerado el “padre del teatro nacional” por su dedicación y entrega, por indagar acerca de la naturaleza de la sociedad y por ser el primero en tocar abiertamente varios temas que eran tabúes en su época.

Su obra influyó en toda una generación de dramaturgos, que a su vez se convirtieron en maestros de generaciones posteriores: Emilio Carballido, Sergio Magaña y Jorge Ibargüengoitia, entre otros. Fue uno de los más grandes impulsores de la enseñanza del arte teatral en México y de la consolidación de una escena propiamente mexicana.

2010, muere José Saramago

José Saramago, escritor de origen portugués y Premio Nobel de Literatura 1998. Se crió trabajando y estudiando de manera autodidacta.

En su juventud trabajó como oficinista de Seguridad Social y, más tarde, se dedicó al periodismo, a la labor editorial y a la traducción.

Es en 1947 el año de su primer publicación; su novela “Tierra de pecado”, sin embargo su carrera como escritor se mantuvo detenida durante varios años y Saramago ocupó su tiempo en la editorial y traducción. Fue hasta 1966 que regresó a la escritura, como autor, con su libro de poemas “The possible poems”, y otros más.

Eventualmente comenzó a dedicar mas tiempo en la escritura y es en 1980 donde nace su estilo novelístico, con “Alzado del suelo”. A pesar de su pausada y tardía carrera como escritor, José Saramago conquistó varios géneros de la literatura como la poesía, la novela y el teatro. En 1995 recibió el Premio Camoes y en 1998 el Premio Nobel de Literatura.

¿Cuál es el Santo del 18 de junio?

El 18 de junio se celebra a San Marcos de Roma y San Marcelino de Roma, los gemelos que fueron mártires en la persecución bajo el emperador Diocleciano, a los que hermanó el sufrimiento (c. 304).

Así como a: