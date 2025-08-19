¿Qué se celebra el 19 de agosto y a qué santo se festeja?

GENERANDO AUDIO...

¿Qué se celebra el 19 de agosto? Aquí algunos de los sucesos culturales, sociales y públicos que ocurrieron en una fecha como esta, así como el santo que se celebra y que te destacamos en Unotv.com.

Celebraciones del 19 de agosto

Día Mundial de la Asistencia Humanitaria

La Asamblea General de las Naciones Unidas designó cada 19 de agosto como el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, con la intención de enfocarse en los millones de civiles que se ven afectados por los conflictos armados y otras causas. Este día tiene por objetivo rendir homenaje a los héroes de carne y hueso que salvan y mejoran vidas, a través de actos extraordinarios, alrededor del mundo, además de reconocer el valor de los trabajadores que deciden dedicar su vida a los demás, incluso en las situaciones más extremas del mundo.

Día Mundial de la Fotografía

Cada 19 de agosto se celebra el Día Mundial de la Fotografía, recordando la aparición del daguerrotipo este mismo día, pero de 1839, técnica que fue ocupada por más de 20 años, siendo la más socorrida para hacer fotografías.

Luis Daguerre es la mente detrás de esta técnica y la presentó ante la Academia de Ciencias de Francia, permitiendo capturar una imagen a través de un proceso químico. Este día fue iniciativa de Korske Ara, fotógrafo australiano, aumentando así cada año su importancia y difusión.

Este día también sirve para reconocer que la fotografía es testigo de los instantes, lo capta y gracias a ella se puede difundir a todas las personas del mundo.

1939, nace Ginger Baker

Peter Edward Baker fue un destacado baterista, integrante de la banda de rock psicodélico, Cream. Comenzó a tocar la batería a los 16 años y el baterista de jazz británico Phil Seaman le enseñó los ritmos africanos.

Su carácter duro le dio problemas con otros artistas durante su carrera musical, llevándolo a fuertes discusiones con grupos y bandas enteras. Junto al guitarrista Eric Clapton formaron Cream en 1966.

Su apodo “Ginger” se debía al color de su pelo y ayudó a componer el gran hit musical “Sweet Wine“. Entró, junto a la banda Cream, al Salón de la Fama del Rock & Roll en 1993.

Santoral del 19 de agosto

Los santos que se celebran el 19 de agosto son:

Juan Eudes, sacerdote fundador de los Eudistas

San Juan Eudes, presbítero, que durante muchos años se dedicó a la predicación en las parroquias y después fundó la Congregación de Jesús y María, para la formación de los sacerdotes en los seminarios.

Papa Sixto III

Papa, que restableció la concordia entre el Patriarcado de Antioquía y el de Alejandría, y en la Ciudad eterna erigió para el pueblo de Dios la basílica de Santa María, en el monte Esquilino.

Magno, Mártir en el Lazio

Beato Luis Flores y compañeros

Beato Tomás Sitjar Fortiá