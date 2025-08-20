¿Qué se celebra el 20 de agosto y a qué santo se festeja?

GENERANDO AUDIO...

Foto: Shutterstock.

¿Qué se celebra el 20 de agosto? Aquí algunos de los sucesos culturales, sociales y públicos que ocurrieron en una fecha como esta, así como el santo que se celebra y que te destacamos en Unotv.com.

Entre las conmemoraciones y hechos festivos de este 20 de agosto se encuentra el reconocimiento a varios premios Nobel de distintas áreas como la medicina, la química y la física.

Celebraciones del 20 de agosto

1890, nace H. P. Lovecraft

H. P. Lovecraft nació en Rhode Island, Estados Unidos. Fue autor de literatura de terror y fantástica. Su producción está conformada por gran variedad de cuentos así como novelas.

Sin embargo, su obra fue reconocida sólo tras su muerte cuando sus trabajos fueron rescatados por algunos colegas y admiradores.

La carrera literaria de Lovecraft inició en la revista Weird Tales. Más tarde, el autor hizo circular sus trabajos en publicaciones populares que lo alejaron de la crítica profesional. La gran influencia en la literatura de Lovecraft fue Edgar Allan Poe.

1901, nace Salvatore Quasimodo

Salvatore Quasimodo fue un poeta y periodista italiano, nacido en 1901 en Sicilia, que se convirtió en una de las figuras más importantes de la literatura de su país.

Formó parte del movimiento hermético, una corriente poética caracterizada por un lenguaje conciso y una gran densidad simbólica. Su poesía, inicialmente introspectiva, evolucionó tras la Segunda Guerra Mundial hacia una mayor preocupación por los problemas sociales y la condición humana.

Sus obras exploraron la conexión entre la modernidad y la antigua Grecia, a menudo utilizando mitos clásicos para abordar la vida contemporánea. Por su poesía, que combinaba una “ardiente pasión clásica con una expresión trágica de la vida en nuestro tiempo”, recibió el Premio Nobel de Literatura en 1959.

1913, nace Roger Wolcott Sperry

El neurobiólogo y neuropsicólogo estadounidense, Roger Wolcott Sperry, nació en 1913, y es reconocido por su investigación pionera sobre las funciones de los hemisferios cerebrales.

Sus estudios más famosos se realizaron en pacientes a quienes se les había seccionado el cuerpo calloso, la conexión entre ambos hemisferios, para tratar la epilepsia. A través de este trabajo, Sperry demostró que cada hemisferio cerebral tiene funciones especializadas: el izquierdo se encarga de tareas verbales y analíticas, mientras que el derecho domina el pensamiento espacial y las habilidades artísticas.

Por estos descubrimientos, que revolucionaron nuestra comprensión del cerebro, Sperry fue galardonado con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1981. Su legado científico sigue siendo fundamental en campos como la neurología, la psicología y la neurociencia cognitiva.

1915, muere Paul Ehrlich

Paul Ehrlich fue un médico y científico alemán nacido en 1854. Es considerado el padre de la quimioterapia y una figura fundamental en la inmunología y la hematología.

Fue un pionero en el uso de tintes para distinguir diferentes tipos de células sanguíneas, sentando las bases para el diagnóstico de numerosas enfermedades.

Su investigación lo llevó a desarrollar la teoría de la “bala mágica”, la idea de que se podían crear compuestos químicos capaces de destruir microorganismos patógenos sin dañar al organismo huésped. Este concepto culminó en el desarrollo de la arsfenamina, el primer tratamiento eficaz contra la sífilis, un avance revolucionario en la medicina.

Por sus valiosas contribuciones a la inmunología, fue galardonado con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1908, que compartió con Iliá Méchnikov.

1917, muere Adolf von Baeyer

Adolf von Baeyer fue un químico alemán nacido en 1835. Realizó importantes contribuciones a la química orgánica, siendo famoso por sus estudios sobre el índigo, el colorante azul más utilizado en la historia. Desarrolló la síntesis de este compuesto, lo que revolucionó la industria textil y le valió una gran fortuna.

También es conocido por la teoría de la tensión de los anillos de Baeyer, que explicaba la estabilidad de las moléculas cíclicas, y por sus investigaciones sobre los ftaleínas y los xantanos.

Por sus logros científicos, que incluyeron el estudio de los colorantes orgánicos y los compuestos aromáticos, fue galardonado con el Premio Nobel de Química en 1905.

1936, nace Hideki Shirakawa

Hideki Shirakawa es un químico japonés nacido en 1936, conocido por su trabajo pionero en el campo de los polímeros conductores. Durante su investigación, un error accidental en el laboratorio lo llevó a sintetizar un tipo de poliacetileno que, a diferencia de los plásticos comunes, poseía propiedades conductoras similares a las de un metal.

Este descubrimiento fortuito captó el interés de otros científicos, y en colaboración con Alan J. Heeger y Alan G. MacDiarmid, Shirakawa desarrolló esta investigación hasta lograr la creación de materiales plásticos capaces de conducir electricidad. Por este avance revolucionario, que ha tenido un impacto significativo en la electrónica, los tres científicos compartieron el Premio Nobel de Química en el año 2000.

1940, muere Leon Trotsky

Es herido de muerte en la ciudad de México, el líder comunista León Trotsky.

1961, muere Percy Williams Bridgman

Percy Williams Bridgman fue un físico estadounidense, nacido en Cambridge, Massachusetts, en 1882, y una figura fundamental en la física del siglo XX.

Es conocido por su innovadora investigación sobre la física de las altas presiones, un campo que prácticamente inventó. Bridgman diseñó y construyó aparatos que le permitieron alcanzar presiones extremas, superando en gran medida los límites de la tecnología de su época.

Con estas herramientas, estudió cómo la materia cambia bajo una presión inmensa, haciendo descubrimientos cruciales sobre la compresibilidad, la conductividad eléctrica y térmica, y las propiedades de los cristales.

Por su trabajo, que fue la base para la síntesis de diamantes artificiales, fue galardonado con el Premio Nobel de Física en 1946. Además de su labor experimental, también se destacó como filósofo de la ciencia, acuñando el término “definición operacional”.

1961, nace Trino

El caricaturista e historietista mexicano, más conocido por su nombre artístico “Trino” nació en Guadalajara, Jalisco.

En colaboración con Jis, inventó las tiras cómicas: “El Santos contra la Tetona Mendoza” y “La chora interminable”, que se publicaron en La Jornada durante varios años.

Fue ganador del Premio Nacional de Periodismo 2000 en cartón político y El Premio Nacional de Comunicación José Pagés Llergo 2006.

Tiene otras publicaciones como “Asuntos Moneros”, “Yo creo en los ovnis” y “La Chora Interminable”.

1970, nació Paco Huidobro

Paco Huidobro nació la Ciudad de México; es guitarrista, compositor, productor y vocalista. En 1987 formó junto con unos amigos el grupo Fobia. En 1997 Fobia se separa y Paco comienza a componer temas para su proyecto Los Odio!, el cual interrumpió debido a la invitación que recibió para producir el disco Elevator de la banda Titán, y para formar parte en una gira de tres años de Molotov.

Paco Huidobro es autor de casi todas las canciones de Fobia, incluidas en los discos “Fobia” (1990), “Mundo feliz“(1991), “Leche” (1993), entre otras.

1948, nació Robert Plant

Robert Plant es originario de West Bromwich, Inglaterra. Fue vocalista de la banda Led Zeppelin. Plant fue descubierto por los músicos de estudio Jimmy Page y John Paul Jones quienes lo invitaron a formar parte del grupo. Plant recomendó a Bonham y nació Led Zeppelin.

Al morir John Bonham, en 1980, Plant se convirtió en solista, pues ha incursionado en géneros que van desde el rockabilly hasta la música country. En 1995 ingresó al Salón de la fama del rock como integrante de Led Zeppelin.

Santoral del 20 de agosto

Los santos que se celebran el 20 de agosto son:

San Bernardo, Abad y doctor de la iglesa

Doctor de la Iglesia, fundador de la abadía de Clairvaux (Claraval), uno de los padres de los cistercienses: San Bernardo de Claraval, cuya memoria litúrgica se celebra el 20 de agosto, recorrió los caminos de Europa, combatiendo herejías y defendiendo al Papa y a la Iglesia.

San Samuel profeta

El primer libro de Samuel lo muestra como el primer profeta y último juez de Israel. Su madre era estéril pero oró intensamente para tener un hijo. Dios le concedió a Samuel alrededor del 1070 aC. y ella lo consagró al Señor. Ungió como rey primero a Saúl y luego al David, de cuyo linaje nacerá Jesús.

Santa María de Mattias, Virgen fundadora de las hermanas adoratrices de la preciosísima sangre

Cuando se encontró con san Gaspar del Búfalo en Vallecorsa, un pobre pueblo del Estado Pontificio, la vida de María cambió a los 17 años. Con su acción misionera evangelizó toda la Chiocharía a lomos de una mula. En 1834 fundó las Hermanas Adoratrices de la Sangre de Jesús, dedicadas a la educación.