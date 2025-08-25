¿Qué se celebra el 26 de agosto y a qué santo se festeja?

GENERANDO AUDIO...

El 26 de agosto de cada año confluyen celebraciones con raíces religiosas, sociales y culturales. Desde el nacimiento y muerte de genios del arte mexicano, hasta la conmemoración por la lucha contra el dengue.

Celebraciones del día 26 de agosto

Día Internacional contra el Dengue

El dengue es una infección aguda causada por un virus que puede afectar a cualquier grupo de edad, y que existen cuatro variedades de ella, siendo la hemorrágica la más grave.

Aunque hay distintas vacunas contra el dengue, la educación ambiental es la forma más eficaz de prevenirla mediante el control de las poblaciones de mosquitos transmisores.

El principal propósito del Día Internacional del Dengue es fomentar la prevención de la enfermedad que se presenta principalmente en países de clima tropical, los cuales concuerdan con los altos niveles de pobreza de la región, pues en los trópicos hay más personas malnutridas que en otras partes del mundo.

Día Internacional del Actor

Esta fecha se celebra en memoria de San Ginés, un actor romano del siglo III, considerado un mártir por el catolicismo. Ginés se convirtió en el santo teatral, porque encontró a Dios en pleno ejercicio de su profesión y por defenderla encontró el martirio y la muerte.

Por tal motivo se instituyó el 26 de agosto como: “Día del Actor”. San Ginés es representado con una máscara que es el símbolo del teatro y un instrumento de cuerdas.

2017, fundación de la Academia de Música Antigua de la UNAM

El 26 de agosto de 2017 se fundó la Academia de Música Antigua con el fin de impulsar la formación académica y artística a nivel profesional de jóvenes especialistas en música de los siglos XVII y XVIII.

El de la Dirección General de Música se sumó al esfuerzo de la comunidad en México de músicos, académicos y fabricantes de instrumentos, interesados en la investigación y divulgación de la música antigua.

1664, muere Francisco de Zurbarán

Fue un pintor del Siglo de Oro español que destacó en la pintura religiosa y que fue considerado el pintor monástico por excelencia.

Su obra se distingue por los fuertes contrastes entre las luces y las sombras y el realismo de sus figuras, las cuáles estaban influenciadas por el estilo del pintor italiano Caravaggio, lo que hizo que algunos lo definiesen como “el Caravaggio español”.

La orden de los Dominicos solicitó al pintor 21 lienzos para el convento de San Pablo el Real de Sevilla, de los cuales se conservan varios como “Curación milagrosa de Reginaldo de Orléans” y “Santo Domingo en Soriano”, y los retratos de tres padres de la Iglesia, San Gregorio, San Ambrosio y San Jerónimo.

De 1658 destacan algunas de sus obras más emblemáticas: “El lienzo de la Verónica”, “El reposo durante la huida a Egipto”, “San Francisco arrodillado con una calavera” y “La Virgen con el Niño y San Juanito”, su última obra fechada conocida.

1743, nace Antoine-Laurent de Lavoisier

Antoine-Laurent de Lavoisier fue un científico francés, considerado padre de la química moderna. Lavoisier es recordado por su interés por las ciencias, pasando por la geología, que posteriormente lo llevaría a la química, logrando, bajo excepción, entrar a la Academia de las Ciencias de Francia a los 25 años como adjunto.

Entre muchos otros aportes, hizo experimentos que contribuyeron a proponer la ley de conservación de la masa (Ley Lomonósov-Lavoisier), fue miembro de la Royal Society, de los Hommes Ilustres y Medalla de Oro de la Academia de las Ciencias en 1766 como premio por su ensayo sobre el modelo de alumbrado público. El 8 de mayo de 1794 murió en la guillotina, ya que fue acusado de irregularidades en los cobros de contribuciones.

1849, nace Manuel Acuña

Manuel Acuña fue un poeta mexicano, positivista y romántico. Vivió en la época de la intelectualidad filosófica. Fue estudiante de medicina, sin embargo; su carrera de poeta empezó en 1868 y se dio a conocer con una elegía a la muerte de su compañero, Eduardo Alzúa.

El mismo año y junto a varios intelectuales como Agustín F. Cuenca y Gerardo Silva, fundó la Sociedad Literaria Nezahualcóyotl, en pleno auge del renacimiento cultural.

Sus primeras obras se publicaron en la revista “El Anahuac” (1860) y en un folletín del periódico “La Iberia” (1869). Una de sus obras más sobresalientes es el “Nocturno”, dedicado a Rosario de la Peña, quien, se presume, fue una de las causas de su suicidio.

1912, muere José María Velasco

José María Velasco fue un famoso pintor mexicano, reconocido como el máximo exponente del paisajismo decimonónico. Velasco hizo de la geografía mexicana el motivo de su pintura y el símbolo de la identidad nacional.

Estudió y fue profesor en la Academia de San Carlos. Además, fue presidente de la Sociedad Mexicana de Historia Natural. Autor de más de 300 pinturas al óleo, además de acuarelas, litografías y pinturas en miniatura, sus obras son Monumento Artístico a la Nación.

Entre sus obras destacan: “Patio de una casa vieja “(1861), “El valle de México” (1875), “Catedral de Oaxaca” (1887) y una serie de ocho cuadros sobre el Valle de México (1894-1905).

Entre las distinciones que recibió destacan la Medalla de Oro de las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes de los años 1874 y 1876, la medalla en la Exposición Internacional de Filadelfia (1876), su primer premio de la Academia Nacional de México (1878), la medalla de la Exposición Universal de París (1889), la Medalla de Oro del Centenario de Colón (Madrid, 1893) y la medalla de la Exposición de Bellas Artes de Puebla (1900).

1914, nace Julio Cortázar

Julio Cortázar fue un famoso escritor nacido en Bélgica, pero criado en Buenos Aires. Obtuvo el título de Maestro Normal. En 1935 comenzó la carrera de Filosofía y Letras, dio clases y publicó estudios de crítica literaria.

Se convirtió en traductor de la UNESCO, trabajo en el cual se jubiló. Con “Rayuela”, alcanzó la fama, es considerada su obra maestra, narra la historia de Horacio Oliveira, en la que propone diversas formas de lectura, con múltiples finales, haciendo vivir una experiencia diferente al lector.

Su compromiso político quedaría plasmado en su “Libro de Manuel”, publicado en 1973. En los años siguientes, ya como un escritor consagrado, publicó libros como “Pameos y meopas”, “Octaedro” y “Queremos tanto a Glenda”, “Un tal Lucas” y “Los autonautas de la cosmopista”.

1941, nace Barbet Schroeder

Barbet Schroeder es un director, documentalista y productor de cine francés. Su carrera comienzó a muy temprana edad, a los14 años, codeandose con grandes nombres de la industria como Jean-Luc Godard y Jacques Rivette.

Con tan sólo 23 años creó junto a Eric Rohmer su propia productora “Les Films du Losange”, actualmente activa, con más de 150 películas en su catálogo, entre ellas algunas de las mejores películas de la nueva ola francesa. Entre sus obras más importantes se encuentra “More”, “General Idi Amin Dada: Un Retrato”, “Koko”, “Mujer Soltera Busca”, “La Virgen de los Sicarios” y “El Venerable W”, ganadora del Premio César a la mejor Película Documental.

1992, muere Porfirio Martínez Peñaloza

Porfirio Martínez Peñaloza fue un periodista, poeta, escritor, traductor y académico mexicano. Se especializó en las artesanías y culturas populares de México, de las cuales, fue un persistente promotor nacional e internacional. Ingresó a la Academia Mexicana de la Lengua como miembro de número en 1976. Fue el 3° ocúpate de la silla número XXV.

Estudió en la Facultades de Medicina y de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Por otro lado, fue becario de El Colegio de México, investigador en el Centro de Estudios Literarios de la UNAM, auxiliar de Departamento de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes y funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

El 26 de agosto es una fecha que recuerda el pasado a través del santoral y lo proyecta el presente con memorias de lucha y servicio. Es un día cargado de significado para la fe, la igualdad, la solidaridad y la cultura.

26 de agosto: santo del día

El Santo del día es una reseña diaria de los santos guardados en la memoria de la Iglesia. En el caso del santo del 26 de agosto, éste corresponde:

Beato Juan Pablo I

Un pontificado muy breve, el de Juan Pablo I, de nombre de nacimiento Albino Luciani, que duró sólo 33 días, pero capaz de dejar una profunda huella a través de su magisterio y del gran afecto de los fieles, que le llamaban el Papa de la sonrisa y de la Sonrisa de Dios.

Papa Ceferino

Ceferino fue Papa desde 199 bajo la persecución de Septimio Severo, durante 20 años combatió la herejía modalista; doctrina errónea de la relación entre el Padre y el Hijo. Encargó a su diácono Calixto la construcción del cementerio de la Iglesia de Roma en la Vía Apia.

San Alejandro de Bérgamo Mártir

Entre los siglos III y IV, el centurión Alejandro comandaba en Oriente la legión de Tebas. Trasladado a Occidente, se le ordenó capturar y consignar a los cristianos, pero como él también se había convertido, desertó y escapó. Fue capturado y martirizado en Bérgamo, de la que ahora es el patrón.