¿Qué se celebra el 29 de julio y a qué santo se festeja? 

GENERANDO AUDIO...

¿Qué se celebra el 29 de julio? Foto: Shutterstock

El 29 de julio se conmemoran hechos relevantes en el arte, el cine y la música, además de recordarse a figuras internacionales que marcaron época. Además, en el calendario católico se celebra a Santa Marta, hermana de Lázaro y María, reconocida por su servicio, hospitalidad y cercanía con Jesús.

Hechos históricos del 29 de julio

1890: Muerte de Vincent van Gogh

Un día como hoy falleció Vincent van Gogh, uno de los artistas más influyentes de la historia, el pintor neerlandés murió a los 37 años, tras dispararse en el pecho, su vida estuvo marcada por problemas mentales y una profunda pasión por el arte.

En Arlés, Francia, creó algunas de sus obras más emblemáticas como “Los girasoles” y “La terraza de café por la noche“, Van Gogh fue pionero del postimpresionismo, caracterizado por colores intensos y trazos llenos de emoción.

1983: Fallecimiento de Luis Buñuel

Luis Buñuel, cineasta español nacionalizado mexicano, murió el 29 de julio de 1983 en Ciudad de México. Considerado una figura esencial del cine surrealista, dejó un legado imborrable con películas como Los olvidados y El ángel exterminador.

Fue galardonado en Cannes y reconocido como Doctor Honoris Causa por la Universidad de Zaragoza. Murió sin ceremonia alguna, fiel a su visión crítica y atea del mundo.

1925: Nacimiento de Mikis Theodorakis

El compositor griego Mikis Theodorakis nació el 29 de julio de 1925. Fue autor de más de mil canciones y alcanzó fama mundial por crear la música de la película Zorba el griego, su trabajo fusionó la música tradicional con elementos clásicos y modernos, y fue también una figura política relevante en Grecia.

1965: Estreno de Help! de The Beatles

Un 29 de julio también marcó el estreno de “Help!“, la segunda película de The Beatles. Dirigida por Richard Lester, la cinta mezcló humor, surrealismo y música, consolidando al cuarteto de Liverpool como íconos de la cultura pop; temas como “Help!” y “Ticket to Ride” se volvieron referentes y el filme influyó en el nacimiento del videoclip moderno.

[TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Museo Soumaya, entre los 3 más influyentes del mundo]

1968: Nace Paavo Lötjönen, chelista de Apocalyptica

Paavo Lötjönen, reconocido chelista finlandés y miembro fundador del grupo Apocalyptica, nació el 29 de julio de 1968, su versatilidad musical lo ha llevado a interpretar desde Bach hasta Metallica, fusionando la música clásica con géneros como el rock y el metal, contribuyendo a expandir los límites del cello contemporáneo.

Santa Marta, patrona de los hogares

Cada 29 de julio la Iglesia Católica celebra a Santa Marta, conocida por su carácter trabajador y devoto. Según los evangelios, fue anfitriona de Jesús en su casa de Betania. Su figura simboliza el servicio y la entrega, por lo que es considerada patrona de las amas de casa, los hoteleros y cocineros.