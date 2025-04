¿Qué se celebra el 30 de abril y a qué santo se festeja?

GENERANDO AUDIO...

Te contamos sobre las efemérides del 30 de abril. Foto: Shutterstock

¿Qué se conmemora el 30 de abril? Estas son algunas de las efemérides que ocurrieron un día como hoy, así como el santo que se celebra y que te destacamos en Unotv.com.

Día del Niño

El 20 de noviembre de 1959 se aprobó la Declaración de los Derechos del Niño, con la finalidad de que pueda gozar libremente de los derechos que tiene, fue aprobado de manera unánime por los 78 estados de la ONU, sin embargo, cada país decide conmerarlo en un día diferente.

En México a partir del año 1924 se decidió celebrarlo el 30 de abril cuando Álvaro Obregón era el presidente y José Vasconcelos el secretario de Educación Pública.

Esta decisión se tomó con la finalidad de reafirmar los derechos de los niños y que tengan una infancia integra y feliz.

Obregón fomentó en las Instituciones la fraternidad y comprensión, además del desarrollo de actividades para el bienestar de sus derechos.

Día Internacional del Jazz

En noviembre del año 2011, durante la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), se proclamó el día 30 de abril como el Día Internacional del Jazz.

Esta celebración tiene como objetivo crear sensibilidad a la sociedad sobre las virtudes que tiene el jazz como herramienta educativa y motor para la paz a través de la cooperación de distintos pueblos.

Además este género promueve la innovación artística a través de la integración de música tradicional con música moderna y ayuda al desarrollo de sociedades cada vez más inclusivas.

Muere Francisco del Paso y Troncoso (1916)

Francisco del Paso y Troncoso fue filólogo, lingüista, historiador y arqueólogo. Primero fue médico, pero después cambió de profesión.

Publicó la “Colección de gramáticas de la lengua mexicana” en 1904 y creó la Comisión Científica de Cempoala en 1890.

A él se debe una descripción de Tajín sumamente interesante, en la que resalta su apreciación de la Pirámide de los Nichos: “El monumento es hermoso, severo, espléndido y especial en su estilo. Queda extasiado el observador ante obra tan perfecta ejecutada por los indios que habitaron la comarca y en ella florecieron dejándonos indeleble recuerdo de su permanencia en esta tierra privilegiada”.

Su perfil como funcionario incluye haber sido director del Museo Nacional en dos ocasiones.

Muere Ernesto Sábato (2011)

Ernesto Sabato fue un novelista, periodista y ensayista argentino cuyas novelas se destacan por su preocupación por cuestiones filosóficas y psicológicas y cuyos estudios políticos y sociales fueron muy influyentes en la Argentina de la segunda mitad del siglo XX.

En 1945 publicó su primera obra “Uno y el Universo”, colección de breves ensayos. Ese mismo año abandonó su primera vocación científica para dedicarse por completo a la literatura.

En 1948 publicó su primera novela, “El túnel”, y 13 años después la que le dio fama internacional “Sobre héroes y tumbas”, 1961″; quedando consagrado como novelista con su obra “Abaddón el exterminador”, 1974, visión apocalíptica de la realidad Argentina, premiada en Francia con el Premio al Mejor Libro Extranjero en 1974. En 1984 recibió el Premio Cervantes.

Muere Óscar Chávez (2020)

Estudió teatro en la Escuela de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes, INBA y en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Su actuación en la película “Los Caifanes” le valió dos premios: una Diosa de Plata y un Heraldo. Participó también en la grabación de más de 200 programas de radioteatro para radio universidad (UNAM). Sin embargo, el área de su especialidad y en la cuál se ha desarrollado de forma destacada, aportando un invaluable legado a la cultura mexicana, es la música, ya que grabó más de 100 discos.

Muere Ben E. King

Benjamin Earl Nelson fue un cantante de soul que perteneció a la banda “The Drifters” e ingresó al Salón de la Fama de Rock en 1988.

Entró en el chart del top 10 de sencillos de pop, especialmente con “There goes my baby”. Después se lanzó como solista y logró colocarse en los grandes éxitos musicales con “Stand by me”, en 1961, y la empresa BMI anunció que fue la cuarta canción más escuchada en Estados Unidos en el siglo XX.

San Pío V papa

El santoral del 30 de abril es de San Pío V papa, un fraile dominico que ocupó el Vaticano durante apenas seis años y que fue canonizado en 1712 por Clemente XI.

Además de venerar a San Pío V papa, cada 30 de abril el santoral católico recuerda también a otros religiosos, ya sean santos o beatos. Esta es la lista completa: