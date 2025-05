¿Qué se celebra el 30 de mayo y a qué santo se festeja?

GENERANDO AUDIO...

Foto: Shutterstock//Ilustrativa.

¿Qué se celebra el 30 de mayo? Aquí algunos de los sucesos culturales que ocurrieron en una fecha como esta, así como el santo que se celebra y que te destacamos en Unotv.com.

Día Mundial de la Esclerosis Múltiple

Cada 30 de mayo se celebra el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, con el objetivo de crear conciencia sobre la esclerosis múltiple (EM), una enfermedad autoinmune que afecta al sistema nervioso central.

La esclerosis múltiple puede causar diferentes síntomas, desde problemas de visión, fatiga, dificultades de movilidad hasta problemas cognitivos.

1265, nace Dante Alighieri

El poeta y escritor italiano Dante Alighieri, creador de “La Divina Comedia” nació en la ciudad de Florencia.

1778, muere Voltaire

François-Marie Arouet, más conocido como Voltaire, escritor, filósofo e historiador francés de la Ilustración falleció el 30 de mayo de 1778.

Su obra se caracterizó por su crítica a la intolerancia religiosa, a las instituciones políticas y sociales de su tiempo, y por su defensa de la libertad de pensamiento y la razón.

A través de sus numerosos ensayos, obras de teatro y novelas, como “Cándido”, Voltaire se convirtió en una de las voces más importantes de su época, abogando por la justicia, la tolerancia y los derechos humanos. Su pensamiento tuvo un impacto significativo en la Revolución Francesa y en el desarrollo de las ideas democráticas en Occidente.

1864, Maximiliano de Habsburgo es recibido en Córdoba

Maximiliano de Habsburgo es recibido con un Te Deum en Córdoba, después de la fría recepción del pueblo de

Veracruz el día anterior.

1991, Queen graba su último videoclip

La banda de rock británico Queen graba su último videoclip “These Are the Days of Our Lives”, en el que aparece su vocalista Freddie Mercury por última vez y donde ya se encontraba visiblemente afectado por el sida.

1993, muere Marge

Marjorie Henderson Buell, caricaturista estadounidense conocida por crear la tira cómica “Little Lulu” o “La pequeña Lulú” en español, falleció el 30 de mayo de 1993. Esta tira cómica debutó en 1935 y presentaba a una niña ingeniosa y traviesa que vivía diversas aventuras.

Buell era conocida por el sobrenombre de “Marge”, que también utilizó como firma en su trabajo. “Little Lulu” se convirtió en un éxito popular, generando libros, dibujos animados y otros productos. La tira cómica continuó publicándose durante varias décadas y el personaje de Lulú sigue siendo reconocido en la cultura popular.

1918, nace “Pita Amor”

Guadalupe Teresa Amor Schmidtlein, mejor conocida como Pita Amor, nació el 30 de mayo de 1918. Esta poeta, perteneciente a la generación de la “otra” poesía mexicana, es recordada por su estilo único, transgresor y profundamente personal, abordando temas como el yo, la existencia, la soledad y el erotismo con una voz inconfundible y desafiante para su época.

Su obra, marcada por una intensa introspección y una libertad formal notable, la convirtió en una figura singular y controvertida de la literatura en México.

Algunas de sus obras son: “Yo soy mi casa”, “Décimas a Dios”, “Puerta obstinada”, “Círculo de angustia”, “Más allá de lo oscuro”, “Sirviéndole a Dios de hoguera”, “El zoológico de Pita Amor”, entre otras. Su impacto cultural y su reconocimiento como una voz poética auténtica perduran hasta hoy, siendo leída y estudiada por nuevas generaciones.

¿A qué santo se celebra?

Este 29 de mayo se celebra a Santa Juana de Arco, virgen, que, conocida como la “Doncella de Orleans”, luchó firmemente por su patria, Francia, pero al final fue entregada al poder de los enemigos, condenada en un juicio injusto y quemada en la hoguera.

Otros santos que se celebran son: