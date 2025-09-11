GENERANDO AUDIO...

Los “mexicanismos” son palabras empleadas en nuestro país y que nacen por diferentes circunstancias. Ellas, poco a poco se vuelven parte de la identidad lingüística. Además, son reconocidas por la Academia Mexicana de la Lengua, quien está en el marco de su 150 aniversario.

También pueden ser una parte esencial en el doblaje ya que se puede emitir el mensaje llegando al público nacional con el mismo sentido que el de la lengua original, pero con mayor familiaridad, destaca la UNAM.

¿Qué son los mexicanismos”?

Se define un “mexicanismo” como aquello con lo que día a día se construye la vida, la cultura y la sociedad en nuestro país. No es un indigenismo necesariamente, como tampoco es sólo el uso folclórico popular y menos significa hablar como Cantinflas, destaca un comunicado de El Colegio Nacional.

10 ejemplos de “mexicanismos”

Babosear: estar distraído

Fachas: vestido desaliñado, o vestido de manera desaliñada

Gacho: malo, feo, desagradable, muy desagradable ,“¡qué gacho!, ¡qué feo!”

Machucar: aplastar

Pa’qué: cuando se quiere decir “Para qué”

¡Pácatelas!: onomatopeya de la caída de una persona

Rajarse: retractarse, o faltar a una promesa

Salado: que se tiene mala suerte, infortunado

Talachero: para referirse a una persona trabajadora

Vaquetón: para referirse a alguien cínico, flojo o sinvergüenza

¿Qué es la Academia Mexicana de la Lengua, y para qué sirve?

La Academia Mexicana de la Lengua es una asociación civil, laica y apolítica, radicada en Ciudad de México, fundada en 1875. Tiene por objeto el análisis, el estudio y la difusión de la lengua española en todos sus ámbitos, con particular atención a los modos y características de su expresión oral y escrita en nuestro país.