¿Quién era Cristina Pacheco, periodista, escritora y conductora del icónico programa “Aquí nos tocó vivir”?

A los 82 años de edad, murió la conductora mexicana Cristina Pacheco, después de que a inicios del mes de diciembre anunció su retiro de sus programas de televisión.

Este jueves 21 de diciembre, su hija, Laura Emilia Pacheco, informó del fallecimiento de la también periodista y escritora.

Apenas el 1 de diciembre, por problemas de salud, Cristina Pacheco había dicho adiós al Canal Once tras más de 40 años de haber iniciado a colaborar en la cadena de televisión pública, así como su emblemático programa “Aquí nos tocó vivir”.

Cristina Pacheco nació en San Felipe, Guanajuato, el 13 de septiembre de 1941.

Estudió en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

De acuerdo con la máxima casa de estudios, colaboró en varios suplementos culturales y en la revista Sucesos bajo el seudónimo de Juan Ángel Real.

En 1961 se casó con el poeta José Emilio Pacheco, a quien conoció por su amigo Carlos Monsiváis mientras trabajan en la Revista de la Universidad.

Entre sus libros destacan “El eterno viajero”, “Sopita de fideo”, “La luz de México”, “La chistera maravillosa” y “Mar de historias: relatos del México de hoy”.

A partir de 1977, comenzó sus colaboraciones en el Canal Once, del Instituto Politécnico Nacional (IPN), en donde participó en el espacio “Así fue la semana”, y también en “De todos modos Juan te llamas”. Un año después, inició con la serie icónica “Aquí nos tocó vivir”.

En abril de 2023, Pacheco entregó su obra completa a la Biblioteca CASUL de Escritoras. Actualmente, esta colección incluye todos los libros de Elsa Cross, Sara Sefchovich, Alma Guillermoprieto, Elena Poniatowska y Margo Glantz.

Al dar el anuncio de su retiro de Canal Once, Cristina Pacheco dijo que estaría ausente por motivos de salud.

La periodista agradeció a los espectadores que la han seguido semana tras semana en esta transmisión que se estrenó en 1997.

Dijo que tendrá que enfrentar una situación grave.

“Aquí he pasado momentos maravillosos, pero también difíciles. Gracias a ustedes he soportado pérdidas muy graves. Hoy tengo que aprender a enfrentar algo grave a lo que me está enfrentando la vida, no exagero”

Cristina Pacheco.