László Krasznahorkai nació en el poblado de Gyula, Hungría. Foto: GettyImages

László Krasznahorkai fue reconocido por la Academia Sueca con el Nobel de Literatura 2025 quien destacó su obra como “fascinante y visionaria” que, “en medio de un terror apocalíptico, reafirma el poder del arte”.

Krasznahorkai, de 71 años, y que recibirá un millón de dólares el próximo 10 de diciembre, es autor de libros como “Tango satánico”, “La melancolía de la resistencia” y “Guerra y guerra”.

El húngaro, quien creció en una familia judía de clase media, estaba en las quinielas para el galardón de Literatura, el cuarto de la semana de los Nobel.

¿Quién es László Krasznahorkai?

El escritor húngaro nació el 5 de enero de 1954 en el pueblo de Gyula y su carrera en las letras empezó desde la universidad donde estudió literatura y lengua.

El debut literario del húngaro se dio en 1985 con su obra “Tango satánico”, novela que muchos críticos consideraron de narrativa “visionaria”.

La historia retrata a un grupo de personas que viven aisladas en un poblado rural, donde un hombre ejerce una misteriosa influencia sobre los habitantes.

Dicha obra fue el comienzo de una sociedad creativa con el director Béla Tarr, con quien hizo una adaptación al cine, en blanco y negro, con una duración de siete horas.

La siguiente obra de Krasznahorkai fue “La melancolía de la resistencia”, novela que retrata el comunismo, uno de los grandes temas que abordó.

Volvió a trabajar con Tarr y realizador “Las armonías de Werckmeiste”, obra que también tuvo su versión en ópera.

Las dos novelas le hicieron merecedor de reconocimiento internacionales. Después publicó otros títulos como “Guerra y guerra”, “Y Seibo descendió a la Tierra” y “Herscht 07769”.

¿Cómo reaccionó László Krasznahorkai al Nobel de Literatura?

Tras darse a conocer la noticia de que era ganador del Nobel de Literatura, Krasznahorkai dijo: “Estoy muy feliz, tranquilo y muy nervioso a la vez”, a la radio sueca SR.

Krasznahorkai es el segundo escritor húngaro en recibir el premio después de que la academia galardonara en 2002 a Imre Kertesz, fallecido en marzo de 2016.