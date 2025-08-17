¿Quién fue Antonio Calera-Grobet, célebre promotor cultural?

GENERANDO AUDIO...

Muere, Antonio Calera-Grobet, importante promotor de la cultura. Foto: Pexels

Antonio Calera-Grobet, importante escritor y promotor cultural falleció este fin de semana. Así fue reportado en medios comunicación. Además, la UNAM le dedicó un mensaje de despedida en redes sociales.

“Se convirtió en epicentro de la creatividad. Despedimos a un hombre que hizo de la cultura un ejercicio colectivo y amoroso. #QEPD”, así externó la máxima casa de estudios de nuestro país este domingo en X (antes conocido como Twitter).

¿Quién fue Antonio Calera-Grobet?

Antonio Calera-Grobet fue un escritor, editor y promotor cultural con amplia presencia en algunos de los medios más influyentes de México. También llegó a colaborar en diarios y revistas como Reforma y Milenio Diario, donde participó en sus secciones de cultura.

Como editor, estuvo al frente de Mantarraya Ediciones, sello con el que publicó más de 60 títulos, principalmente de jóvenes autores que encontraron allí su primera oportunidad.

Labor como promotor cultural

Él impulsó numerosos proyectos en instituciones y espacios independientes. Entre ellos destacan el Museo de la Ciudad de México, la Secretaría de Cultura del entonces Distrito Federal (ahora CDMX), la Casa del Lago de la UNAM y la Fundación del Centro Histórico. En este último espacio fue fundador y director del centro cultural Casa Vecina, dedicado a la difusión del arte y la cultura.

Proyectos innovadores

Fue el creador de La Chula: Foro Móvil, una biblioteca rodante que lleva contenidos literarios y artísticos por todo México. Además, desde 2005 comenzó a dirigir “Hostería La Bota”, un punto de encuentro cultural en el Centro Histórico de la capital mexicana.

Colaboraciones recientes

Antonio Calera-Grobet escribió columnas en Letras Libres, Variopinto y Sinembargo, así como también tuvo una colaboración en Este País y The Huffington Post.

Su fallecimiento

Por el momento, no han sido dados a conocer los detalles sobre este sensible fallecimiento, o si presentaba alguna enfermedad que le quejara.