¿Quién fue Huemanzin Rodríguez, periodista cultural que murió a los 51 años?

Así se despidió de Huemanzin Rodríguez | Foto: Getty Images (Ilustrativa)

Huemanzin Rodríguez, periodista cultural mexicano, falleció este jueves 21 de agosto, según se dio a conocer a través de sus redes sociales y en las cuentas de Canal 22, empresa en la que trabajó durante casi dos décadas. A lo largo de su carrera, cubrió eventos como el Festival Cervantino y la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara.

Diversas instituciones culturales de México aprovecharon para recordar al también documentalista y lo reconocieron como una persona “que hizo del periodismo cultural en televisión una travesía gozosa“, según dijo la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

¿Quién fue Huemanzin Rodríguez?

Huemanzin Iyolocuauhtli Rodríguez nació el 6 de marzo de 1973, según dejó ver la publicación de su cuenta personal de Facebook en la que se dio a conocer su muerte.

Desde la infancia, estuvo ligado a los medios audiovisuales y en 1996 ingresó al Canal 22, en donde fungiría como reportero, guionista y realizador, según Cultura UNAM.

A lo largo de su trayectoria en el canal cultural mexicano, trabajó como conductor de espacios como Noticias 22 y Semanario N22, y desde 2021 trabajó de forma independiente.

“Apasionado de la música y los deportes, desarrolló una cobertura cultural reconocida por su investigación, elocuencia y carisma”, remató la UNAM.

Huemanzin Rodríguez tuvo la oportunidad de cubrir destacados eventos culturales mexicanos como el Festival Cervantino de Guanajuato y la FIL Guadalajara; ambos eventos lo recordaron a raíz de su fallecimiento.

“Desde el Festival Internacional Cervantino agradecemos todo el trabajo y el compromiso de Huemanzin Iyolocuauhtli Rodríguez, periodista cultural, que tuvo como primera comisión la edición 24 del Cervantino en 1996”. Festival Cervantino

La FIL Guadalajara también lamentó la muerte del periodista y reconoció su trabajo. “Recibimos con mucho pesar la noticia del fallecimiento de Huemanzin Rodríguez, enorme periodista cultural, gran amigo y cómplice de nuestra FIL”, escribió.

Así se anunció la muerte del periodista cultural

A las 10:21 horas del jueves 21 de agosto, apareció una publicación en el perfil de redes sociales de Huemanzin Rodríguez, en la cual se daba a conocer la noticia de su muerte con el poema “” del escritor portugués Fernando Pessoa.

“¡Tan pronto pasa todo cuanto pasa! ¡Tan joven muere ante los dioses cuanto muere! ¡Todo es tan poco! Nada se sabe, todo se imagina. Circúndate de rosas, ama, bebe, y calla. El resto es nada”. Fernando Pessoa

Diversos reportes de medios mexicanos indican que Huemanzin Rodríguez falleció producto de una “batalla silenciosa” contra el cáncer.

El mundo de la cultura se despidió de Huemanzin Rodríguez

Diversas instituciones culturales de México expresaron sus condolencias y recordaron al periodista, destacando su trabajo y el legado que dejó en los medios de comunicación.

“Con una mirada profunda y reflexiva, llevó por décadas el arte y el pensamiento de diversas latitudes a la pantalla”, escribió Cultura UNAM a través de sus redes sociales.

“Nuestro amigo y compañero, referente del periodismo cultural en México e invaluable figura del Canal Veintidós, llenará la memoria histórica de este canal y vivirá en todos aquellos quienes compartieron con él”, recordó el Canal 22.

“Huemanzin deja un legado invaluable en el periodismo cultural y su ausencia deja un vacío insustituible. Descanse en paz”, escribió la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.

“Hueman, como lo llamaba la fuente cultural, deja un vacío irremplazable y una huella profunda en la memoria del periodismo”, compartió el Colegio de San Ildefonso.

“A través de la sensibilidad que imprimía día a día en su labor frente y detrás de cámara, será recordado por crear un puente de cercanía entre el quehacer cultural y las audiencias”, fue como rememoró la Cineteca Nacional a Huemanzin Rodríguez.

El Centro Nacional de las Artes (Cenart) recordó al periodista cultural como alguien que “se caracterizó por su sensibilidad, talento y profesionalismo para narrar los sucesos artísticos de México y otros países”.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el Fondo de Cultura Económica (FCE) también recordaron a Huemanzin Rodríguez a raíz de su fallecimiento.