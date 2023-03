La RAE vuelve a admitir “sólo” con tilde… ¡13 años después!

RAE vuelve a admitir la tilde en “sólo” | Foto: Pixabay

La Real Academia Española de la Lengua (RAE) aprobó en su pleno del jueves 2 de marzo admitir que el adverbio “sólo” así como los pronombres demostrativos “éste“, “ése” o “aquél” vuelvan a escribirse con tilde cuando, ‘a juicio del que escribe’, pueda existir ambigüedad en la interpretación.

¿Cuándo lleva tilde el adverbio “sólo”?

La Academia, sin embargo, afirma que no ha variado su doctrina, sino que lo que se ha aprobado es únicamente “una nueva redacción que se publicará en el Diccionario Panhispánico de Dudas, que no modifica la norma sino que la hace más clara”, por lo que poner tilde a “sólo” no es un error, sino una posibilidad.

“Lo aprobado en el pleno del 2 de marzo no modifica la doctrina de la «Ortografía» de 2010. Incluso la expresa de forma más clara: Se mantiene la obligatoriedad de no tildar el adverbio «solo» y los pronombres demostrativos cuando no exista riesgo de ambigüedad”. Real Academia Española de la Lengua

En este sentido, se mantiene la opción de tildar o no tanto la palabra “sólo” como “éste“, “ése” o “aquél” cuando haya riesgo de ambigüedad. Al introducir ‘a juicio del que escribe’, no se añade nada nuevo. “Es siempre el que escribe quien valora si existe o no ambigüedad”, aclara la RAE.

¿En qué escenarios sí se acentúa?

Según la autoridad lingüística, “si el hablante percibe que existe riesgo de ambigüedad y escribe esa tilde, lo tendrá que justificar. Por ejemplo, si alguien escribe tilde en una oración como «Sólo vino Ana a la fiesta», será difícil que pueda explicar la existencia de una doble interpretación”.

La norma deja abierta la posibilidad de que no se tilden nunca ni el adverbio «solo» ni los pronombres demostrativos, que es la opción más aconsejable, según dijo la Academia en un hilo de Twitter aclaratorio.

La aceptación de que pueda volver a tildarse el adverbio «sólo», aunque sólo excepcionalmente, ha sido muy celebrada en las redes sociales, por usuarios anónimos y por conocidos escritores como Arturo Pérez-Reverte, novelista y periodista responsable de novelas como “La Reina del Sur” y “El Capitán Alatriste“.

Durante los 13 años en los que se consideró la “obligatoriedad” de no tildar esta palabra, otros autores como Mario Vargas Llosa pugnaron constantemente por retirar esta regla, y finalmente la RAE cedió en lo que parece ser una medida de “ganar-ganar”, ya que ambas formas de escribir serán aceptadas.