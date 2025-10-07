¿Sabías que sólo tres mexicanos han ganado un Premio Nobel? Conócelos

GENERANDO AUDIO...

FOTO: GETTYIMAGES

Desde hace más de 100 años, los Premios Nobel reconocen a personas que han ayudado al mundo con sus descubrimientos, ideas o acciones por la paz. En México, tres personas muy importantes han recibido este premio:

Alfonso García Robles

Octavio Paz

Mario J. Molina

Cada uno destacó en un área diferente: la paz, la literatura y la ciencia. Sus logros han puesto en alto el nombre de México en todo el mundo.

Alfonso García Robles – Premio Nobel de la Paz (1982)

FOTO: Captura de Pantalla Gaceta UNAM

Campo: Diplomacia y desarme nuclear

Motivo: Por ayudar a crear un tratado que prohíbe las armas nucleares en América Latina y el Caribe.

¿Quién fue?

Alfonso García Robles nació en Zamora, Michoacán, en 1911. Fue un diplomático mexicano, es decir, una persona que representa a México en otros países para hablar de temas importantes, como la paz.

Durante la Guerra Fría, cuando existía el peligro de una guerra con armas nucleares, García Robles trabajó para que los países firmaran un acuerdo llamado Tratado de Tlatelolco (1967). Este tratado ayudó a que América Latina se convirtiera en una zona libre de armas nucleares.

Por su esfuerzo y compromiso con la paz, recibió el Premio Nobel en 1982. Su trabajo ayudó a que México fuera visto como un país que defiende la paz en el mundo.

Octavio Paz – Premio Nobel de Literatura (1990)

Octavio Paz FOTO: GETTYIMAGES

Campo: Literatura y ensayo

Motivo: Por su forma de escribir sobre la libertad y la identidad del ser humano.

¿Quién fue?

Octavio Paz nació en la Ciudad de México en 1914. Fue poeta, ensayista y diplomático. Le gustaba mucho escribir sobre lo que significa ser mexicano, la historia y la manera en que pensamos como sociedad.

Su libro más famoso se llama “El laberinto de la soledad” (1950), donde trata de entender la identidad del pueblo mexicano. También escribió “Piedra de sol” (1957), uno de sus poemas más conocidos.

Octavio Paz trabajó en varios países como diplomático, pero en 1968 renunció a su puesto en protesta por la represión del movimiento estudiantil de Tlatelolco.

En 1990, recibió el Premio Nobel de Literatura por su gran talento y por escribir obras que ayudaron a comprender mejor al ser humano y a México.

Mario J. Molina – Premio Nobel de Química (1995)

Mario J. Molina FOTO: GETTYIMAGES

Campo: Ciencia y medio ambiente

Motivo: Por descubrir que algunos gases dañaban la capa de ozono, que protege la Tierra del Sol.

¿Quién fue?

Mario Molina nació en la Ciudad de México en 1943. Estudió Ingeniería Química en la UNAM y más tarde hizo investigaciones en Alemania y Estados Unidos.

En 1974, junto con otros científicos, descubrió que los clorofluorocarbonos (CFC) —gases usados en aerosoles y refrigeradores— estaban destruyendo la capa de ozono, lo cual ponía en peligro la vida en el planeta.

Gracias a sus investigaciones, los países del mundo firmaron un acuerdo llamado Protocolo de Montreal (1987) para dejar de usar esos gases. Por eso recibió el Premio Nobel de Química en 1995.

Mario Molina dedicó su vida a cuidar el medio ambiente y fundó el Centro Mario Molina, donde se investiga cómo proteger el planeta. Falleció en 2020, pero su legado sigue vivo.

El legado de los Nobel mexicanos

Los tres mexicanos que ganaron el Premio Nobel demostraron que con trabajo, compromiso y amor por el país se pueden lograr grandes cosas.

Sus historias inspiran a muchas personas a estudiar, crear y cuidar el mundo en el que vivimos.