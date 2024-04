Salman Rushdie narra cómo vivió el atentado en el que casi lo asesinan: “¿Por qué no luché?”

Salman Rushdie, escritor indio de 76 años, lanzó su libro “Cuchillo: Meditaciones tras un intento de asesinato“, este martes 16 de abril en Estados Unidos. En dicha obra, reflexiona sobre el atentado que sufrió el 12 de agosto de 2022 en Nueva York, en el que perdió un ojo.

El segundo viernes de agosto de 2022, Salman Rushdie se disponía a impartir una conferencia en la Chautauqua Institution de Nueva York, cuando Hadi Matar, un joven de 24 años le asestó una docena de puñaladas con un cuchillo.

En sus memorias, publicadas un año y ocho meses después del ataque, el también escritor de “Los Versos Satánicos” reconoce que todavía hay días en que siente vergüenza por su “nula reacción” en aquel momento.

“¿Por qué no luché? ¿Por qué no hui? Me quedé quieto como una piñata y dejé que él me destrozara ¿Tan flojo soy que no pude hacer ni el menor intento de defenderme? Hay días que siento engorro, por no decir vergüenza, ante mi nula reacción y nulo intento de defenderme”.

Salman Rushdie