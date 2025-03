Se descubre una copia oculta de un famoso soneto de Shakespeare

GENERANDO AUDIO...

Encontraron una rara copia manuscrita de Shakespeare. Foto: Shutterstock

Una investigadora de la Universidad de Oxford encontró una rara copia manuscrita del famoso Soneto 116 de Shakespeare, que se encontraba escondida en una colección de poesía del siglo XVII.

Este tesoro se encontró entre los papeles de Elias Ashmole (1617-1692), fundador del Museo Ashmolean y un firme defensor de la monarquía durante la Guerra Civil Inglesa. Se trata de la segunda copia manuscrita conocida del soneto que se ha descubierto.

La Dra. Leah Veronese, de la Facultad de Inglés, se topó con este notable hallazgo mientras investigaba para su doctorado en la Biblioteca Bodleian. El manuscrito forma parte de una “miscelánea”, un tipo de manuscrito (un documento escrito a mano en lugar de mecanografiado o impreso) que contiene una selección de textos de diferentes autores sobre diversos temas.

La poesía moderna temprana solía circular en misceláneas; este manuscrito incluso contiene algo de la poesía original del propio Elias Ashmole.

‘Mientras hojeaba el manuscrito, el poema me pareció una versión extraña del Soneto 116. Cuando miré en el catálogo (compilado originalmente en el siglo XIX) el poema estaba descrito, no de manera incorrecta, como “sobre la constancia en el amor”, pero no menciona a Shakespeare. Creo que la combinación de la primera línea adicional “Un error autocegador se apodera de esas mentes” y la ausencia de Shakespeare en la descripción del catálogo original puede ser la razón por la que este poema ha pasado desapercibido como una copia del Soneto 116 durante todos estos años.’, explicó Veronese en un comunicado

Lo que hace que esta versión sea particularmente fascinante, dice la investigadora, es cómo se ha adaptado el poema. El soneto se encuentra entre obras con carga política, por ejemplo, villancicos prohibidos y poemas satíricos sobre los tumultuosos eventos de principios de la década de 1640.

En esta copia, el soneto ha sido adaptado como una canción con música del compositor Henry Lawes. Esta copia solo incluye el texto, pero la música en sí se puede encontrar en un libro de canciones en la Biblioteca Pública de Nueva York. La composición de la canción incluye siete líneas adicionales y cambios en la introducción y el pareado final originales de Shakespeare.

La introducción cambia de:

No me dejes casarme con las mentes verdaderas Admitir impedimentos; el amor no es amor Que se altera cuando encuentra alteraciones …a: Un error autocegador se apodera de todas esas mentes Que con falsos apelativos llaman a eso amor Que se altera cuando encuentra alteraciones

Una razón práctica probable para estas líneas adicionales es crear más versos. Sin embargo, en el contexto de la Guerra Civil Inglesa, las líneas adicionales también podrían leerse como un llamado a la lealtad religiosa y política.

Aunque las líneas adicionales tienen un significado bastante ambiguo, se leen más políticamente cuando se leen en la colección de un realista, rodeado de poesía realista.

Las líneas agregadas potencialmente transforman el soneto de una meditación sobre el amor romántico a una poderosa declaración política. Vale la pena señalar que la interpretación pública de canciones estaba prohibida durante el régimen republicano.

Muchos músicos, como el propio Henry Lawes, sobrevivieron gracias a actuaciones privadas y secretas en sus casas. Este texto no solo nos proporciona un nuevo ejemplo de cómo se leía a Shakespeare durante la guerra civil, sino también de cómo sus textos se reutilizaban políticamente para adaptarse a los problemas de la época.

La profesora Emma Smith, profesora de Estudios Shakespeare en la Universidad de Oxford, dijo: “Este emocionante descubrimiento demuestra que siglos de búsqueda de pruebas sobre Shakespeare y su recepción temprana no han agotado los archivos.

“Let me not to the marriage of true minds” es ahora uno de los sonetos más famosos de Shakespeare, pero no parece haber sido muy popular en su propia época. Mientras que otros sonetos circularon y se citaron ampliamente, solo se conocía una referencia previa a este.

Y lo que demuestra la Dra. Veronese en su investigación de esta nueva versión es que el soneto se entiende en el contexto de la política monárquica, ¡muy lejos de su papel en las bodas modernas!

El descubrimiento de la Dra. Veronese aparece en el artículo “Una nueva copia del soneto 116: una versión arrogante”, publicado en The Review of English Studies.