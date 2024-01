¿Se dice “neva” o “nieva”? La RAE aclara la duda

La RAE es muy clara sobre el uso correcto de “neva” o “nieva”. Foto: AFP

El uso correcto del verbo “nevar” ha sido motivo de debate en diversos círculos lingüísticos, generando incertidumbre sobre si la conjugación adecuada es “neva” o “nieva”. La Real Academia Española (RAE) es muy clara sobre cuál de los dos términos es el correcto.

Según la RAE, la forma correcta del presente del verbo “nevar” es “nieva”. A pesar de que se ha utilizado comúnmente el término “neva”, la Academia señala que esta variante no es la adecuada.

La RAE destaca que “nevar” es un verbo irregular que presenta alternancias entre las letras “ie” y “e” en sus conjugaciones.

La institución explica que las formas cuya raíz es tónica, como “nieva”, siguen la conjugación diptongada propia de verbos como “acertar”. Por lo tanto, se debe decir “Hoy nieva en la ciudad” en lugar de “Hoy neva en la ciudad”.

La RAE hace hincapié en que “nevar” es un verbo irregular que se conjuga de manera similar a “acertar”, donde las formas con raíz tónica diptongan como nieva, nieve, etc. En contraste, las formas con raíz átona no presentan diptongo como nevaba, nevará, nevaría, etc.

En la última actualización del Diccionario de la lengua española, la RAE define “nevar” como un verbo intransitivo personal que significa “caer nieve”. También, cuando se emplea para “poner blanco algo dándole este color o esparciendo en ello cosas blancas”.