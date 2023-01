“Spare, en la sombra”, el polémico libro del príncipe Harry, sale a la venta

El libro del príncipe Harry se colocó entre los más vendidos. Foto: Reuters

La espera terminó y este día las tan comentadas y diseccionadas memorias del príncipe Harry, recopiladas en el libro “Spare, en la sombra”, fueron lanzadas de manera oficial.

En el Reino Unido se exhibieron copias del libro en librerías de todo el país, incluida una tienda de Waterstones en el centro de Londres, este martes 10 de enero, donde una clienta desafió la lluvia para esperar afuera, ansiosa por tener en sus manos una copia del libro, que narra no sólo detalles muy personales, de cómo Harry perdió su virginidad y consumió drogas ilegales, sino también instancias privadas más íntimas de desarmonía familiar.

Caroline Lennon se vio muy solicitada por los medios de comunicación como la única persona que llegó temprano y compró una copia del libro, que actualmente se ubica como el más vendido en los sitios web de Amazon en el Reino Unido, Estados Unidos, Australia, Alemania y Canadá.

“Me gusta, me gusta él (el príncipe Harry), me gusta la familia real, estaba aquí cuando Diana sacó su libro e hice cola entonces y ahora estoy haciendo cola de nuevo y me estoy divirtiendo”, le contó Lennon, de 59 años, a Reuters.

Después de comprar el libro, posó para fotografías mientras los medios le hacían preguntas, en un momento Lennon bromeó sobre saber cómo se debe haber sentido la difunta princesa Diana, dada la atención que estaba recibiendo.

Algunas tiendas en las estaciones de tren de la capital abrieron incluso antes, poco después de la medianoche, para ofrecer a los fanáticos la oportunidad de obtener el libro.

Además de mostrar su alma en “Spare”, el príncipe Harry también ha dado una serie de entrevistas televisivas para promocionar el libro, tres hasta ahora, y se espera que otra salga esta noche en Estados Unidos en The Late Show With Stephen Colbert.

“Spare, en la sombra”, uno de los libros más vendidos

En la sombra, la autobiografía del Príncipe Harry, de Inglaterra, ya es el libro de no ficción que más rápido se ha vendido en el Reino Unido, reveló la agencia Reuters. La información proviene de su editor.

“Siempre supimos que este libro volaría, pero está superando incluso nuestras expectativas más optimistas”, declaró en un comunicado Larry Finlay, Director General de Transworld Penguin Random House.

Según el editor, sólo otros libros, pero de ficción, superaron en esta carrera al del príncipe y los protagoniza otro Harry: Harry Potter.

La campaña de promoción fue intensa: hubo notas en la televisión, alguna que otra filtración y hasta un “error” por el que se reveló el texto que cuenta intimidades y conflictos de la familia real británica.