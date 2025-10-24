“Tesoros” que resguarda el Museo Nacional de Antropología, galardonado con el Premio Princesa de Asturias

GENERANDO AUDIO...

Es uno de los museos más importantes de América Latina Foto: Cuartoscuro

El Museo Nacional de Antropología (MNA), fue galardonado con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2025, por su destacada labor en la preservación y difusión del patrimonio antropológico del país.

Considerado uno de los museos más importantes de América Latina, el MNA es referente global en el estudio de la humanidad.

Antonio Saborit, director del Museo Nacional de Antropología de México, junto a Madeleine Bremond Santa Cruz, presidenta del Patronato, recibió el premio Princesa de Asturias de la Concordia durante la ceremonia realizada este viernes.

En Unotv.com te contamos de algunos de los “tesoros” o piezas que puedes encontrar en este icónico lugar en la Ciudad de México (CDMX).

Los “tesoros” que resguarda el Museo Nacional de Antropología

Creado en 1940, su edificio actual, diseñado por Pedro Ramírez Vázquez, abrió sus puertas en 1964 y cuenta con más de 30 mil metros cuadrados de exposición y 20 salas temáticas.

El acervo del museo supera las 250 mil piezas provenientes de todo México, entre las que destacan monolitos y esculturas descubiertas desde finales del siglo XVIII.

Entre las piezas más emblemáticas que han cautivado a generaciones de visitantes se encuentran:

La Piedra del Sol, también conocida como Calendario Azteca, uno de los símbolos más reconocibles de la cultura mexica, tallado en basalto y descubierto en el Zócalo capitalino en 1790.

Foto: Cuartoscuro

La escultura de Coatlicue, representación imponente de la madre de los dioses mexicas, considerada una obra maestra del arte monumental prehispánico.

Foto: Cuartoscuro

El Atlante de Tula, esta emblemática pieza tolteca formó parte de los pilares que sostenían la techumbre del templo superior de la Pirámide B de Tula, Hidalgo.

Foto: Museo Nacional de Antropología

El Teocalli de la Guerra Sagrada, un altar tallado que muestra escenas del poderío mexica y la relación entre la guerra y la religión.

Foto: Cuartoscuro

El Penacho de Moctezuma (réplica), pieza que evoca el esplendor del tlatoani mexica y su conexión con el arte plumario.

Foto: Museo Nacional de Antropología

Cabeza colosal 2 de San Lorenzo,emblemática de la cultura olmeca, en este caso, el personaje porta un tocado compuesto por un tejido abierto en la parte superior y una banda horizontal sobre la frente, amarrada por la parte de atrás y decorada con tres cabezas de ave con pico curvo, las cuales posiblemente hacen referencia a su nombre o linaje.

Foto: Museo Nacional de Antropología

La Piedra de Tízoc, disco tallado que representa las victorias militares del gobernante mexica, símbolo del poder y la expansión del imperio.

Foto: INAH

El monolito de Tláloc, dios de la lluvia, que da la bienvenida a los visitantes en la explanada del museo con sus más de 7 metros de altura.

Foto: INAH

Guardia del tiempo y la identidad

Además de sus piezas arqueológicas, el Museo Nacional de Antropología resguarda la memoria de los pueblos originarios contemporáneos y su diversidad cultural.

En 2017, el museo incorporó el esqueleto de “Naia”, la mujer prehistórica más antigua de América, con una antigüedad estimada de entre 12 mil y 13 mil años.

A lo largo de su historia, el museo ha sido galardonado con reconocimientos como la Medalla 1808 del Gobierno del entonces Distrito Federal y el Premio Fundación México Unido, reafirmando su papel como guardián de la identidad mexicana.