“The Silence of Sound”: Alondra de la Parra y Chula The Clown regresan a la CDMX

Alondra de la Parra y Gabriela Muñoz “Chula The Clown” volverán a la Ciudad de México con nueve fechas de The Silence of Sound. Se trata de un proyecto que reúne el arte del clown con orquesta en vivo, el cual vuelve a la República Mexicana tras presentarse en países como Alemania.

The Silence of Sound: ¿qué es y cuándo verla en CDMX?

The Silence of Sound es un proyecto que tardó casi 8 años en gestarse y que se presentó en México hace casi dos años. Este musical sin diálogos dura una hora con 15 minutos y no tiene intermedios, según Alondra de la Parra.

¿Cuándo y cómo ver “The Silence of Sound”? ¿Cuándo? Del 21 al 31 de marzo de 2024

Del 21 al 31 de marzo de 2024 ¿A qué hora? En diferentes horarios dependiendo de la fecha.

En diferentes horarios dependiendo de la fecha. ¿En dónde? Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, Ciudad de México

Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, Ciudad de México ¿Cómo conseguir boletos? A través de Ticketmaster.

En conferencia de prensa virtual, la directora de orquesta, que en este proyecto fungió como directora de escena, reconoció que es muy emocionante volver a la CDMX con una temporada larga.

“Es muy emocionante regresar este proyecto que lleva ocho años gestándose (…) la gente se conmovió la primera vez que la presentamos y teníamos la ilusión. Queríamos llevarlo de vuelta a la Ciudad, en donde esperábamos poder quedarnos por una temporada larga”. Alondra de la Parra

Ver más

The Silence of Sound se presentó en 2022, bajo el protagonismo de Gabriela Muñoz, representante del clown mexicano. La llamada “Chula The Clown” se mostró feliz por regresar a la capital mexicana tras la recepción previa.

“Estamos súper felices y emocionados. Quienes pudieron verla en 2022, fue una experiencia hermosa. Es maravilloso volver con un proyecto que ha tenido una gestación muy larga, pero también con una recepción hermosa“, dijo.

El ambicioso proyecto de Alondra de la Parra y Gabriela Muñoz

La puesta de escena de The Silence of Sound es un proyecto multidisciplinario que junta la música en vivo de la Orquesta Sinfónica de Minería con la interpretación de “Chula The Clown” y representaciones visuales en pantalla.

Alondra de la Parra recomendó este evento cultural para personas de todas las edades, sobre todo para aquellas personas que nunca han visto una representación musical en vivo. “Está pensada para ‘niños de todas las edades’“, señaló.

Por su parte, Alondra de la Parra y Gabriela Muñoz reconocieron que esta obra, en la que el personaje hace un descubrimiento externo e interno, en el que el público no se aburre porque forma parte de la puesta en escena, gracias a que no hay palabras.

“El público es el que termina la historia, ellos mismos hacen su propia historia. Nos llegan con otras interpretaciones, esa es la belleza de que no tenga palabras”. Alondra de la Parra.

The Silence of Sound vuelve a la CDMX – Foto: Instagram (@the.silence.of.sound)

Finalmente, la directora de orquesta reconoció que los niños de ocho años en adelante son los principales invitados al regreso de la obra a la CDMX, antes de que llegue a países como Francia y España.

“Nos emociona muchísimo representar a México y llevarlo a otras partes del mundo. Que vean que la cultura mexicana no es sólo el folklor, sino también estas nuevas propuestas”, remató de la Parra.