TÓTEM de Lila Avilés, entre las 50 mejores películas de 2023, según prestigiosa revista

Importante revista británica reconoce a TÓTEM de Lila Avilés | Foto: AFP

TÓTEM, película mexicana dirigida por Lila Avilés, fue incluida entre las 50 mejores películas de 2023 para la revista Sight and Sound del Instituto de Cine Británico (BFI, por sus siglas en inglés).

El segundo largometraje de la cineasta nacida en la Ciudad de México también fue elegido por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de México (AMACC) para representar a México en la 97ª entrega de los premios Oscar.

¡TÓTEM, una de las mejores películas del año para el BFI!

La revista Sight and Sound, editada por el BFI, colocó a TÓTEM en el lugar diecisiete de las 50 mejores películas de 2023, siendo la única cinta hecha completamente en México que aparece en eel listado.

How to have sex, de Molly Manning Walker, y Last Summer, de Catherine Breillat, empataron en la decimoséptima posición con la cinta de Lila Avilés.

Ver más Sight and Sound publicó su lista de las 50 mejores películas de 2023, donde fue incluida TÓTEM, de @lilaavilescine, la cinta ganadora del Ojo a Mejor Largometraje Mexicano, el premio a Mejor Dirección y el Premio del Público en el #FICM2023.



🎬👉 [ https://t.co/ka0Ez5i7kJ ] pic.twitter.com/TmOlezSV2w — Morelia Film Fest (@FICM) December 13, 2023

Rotting in the Sun, coproducción entre México y Estados Unidos dirigida por el chileno Sebastián Silva, fue reconocida por la publicación en el lugar 26.

Dicha cinta apareció en la misma posición de cintas y directores como The Beast, de Bertrand Bonello; Beau is Afraid, de Ari Aster; The Delinquents, de Rodrigo Moreno, y The Fabelmans, de Steven Spielberg.

¿De qué trata TÓTEM, la película mexicana del año?

TÓTEM es un largometraje mexicano de 95 minutos de duración que gira alrededor de Sol, una niña de siete años que pasa el día en la casa de su abuelo, viendo cómo sus tías preparan una fiesta de cumpleaños para su padre enfermo.

La cinta explora las múltiples sensaciones de la menor, interpretada por Naíma Sentíes, quien absorbe los problemas de su familia en el proceso de afrontar una enfermedad grave y la cercanía de la muerte.

En septiembre de 2023, se anunció que esta sería la representante de México en los próximos Oscar. Unotv.com pudo hablar con la directora Lila Avilés al respecto y se reconoció emocionada por la oportunidad de llegar a la entrega del próximo año.

“Me siento muy honrada y agradecida porque México, si algo tiene, entre la buena comida, la cultura, la artesanía y el arte popular, es que tiene buenos cineastas. Imagínate haber sido elegida y representar como cineasta mujer mexicana es una alegría”. Lila Avilés

Asimismo, la también directora de La Camarista reconoció que TÓTEM es una película que se hizo para verse en el cine y reconoció que la fuerza que pudiera tener en salas, potenciaría su camino a los Premios Oscar.

La historia de esta cinta viene de un asunto personal que vivió en el pasado, según la propia Avilés. Por otro lado, reconoció que es un reflejo de las familias mexicanas y latinoamericanas. “Te vas a divertir, pero te va a llevar a un viaje emocional”, señaló la cineasta.

Las 10 mejores películas del año para Sight and Sound

TÓTEM se quedó cerca del Top 10 de las películas del año para la revista Sight and Sound; sin embargo, se consolidó como una de las principales representantes del cine latinoamericano de 2023. Estas fueron las 10 elegidas por la BFI:

Los Asesinos de la Luna, Martin Scorsese (Estados Unidos) Zona de Interés, Jonathan Glazer (Reino Unido, Polonia y EU) Vidas Pasadas, Celine Song (Estados Unidos) Poor Things, Yorgos Lanthimos (Irlanda, UK y EU) Oppenheimer, Christopher Nolan (Estados Unidos) Barbie, Greta Gerwig (Estados Unidos) Pasajes, Ira Sachs (Francia) Anatomía de una caída, Justine Triet (Francia) Do Not Expect Too Much From The End Of The World, Radu Jude (Rumania) Secretos de un escándalo, Todd Haynes (Estados Unidos)

Los Asesinos de la Luna, de Martin Scorsese, fue calificada como la mejor película de 2023. Mientras que el fenómeno conocido como “Barbenheimer” se debatió el quinto y sexto puesto.

El Top 50 de la BFI está compuesto por múltiples cintas latinoamericanas e iberoamericanas, como Cerrar los ojos, cinta española de Víctor Erice; Los Delincuentes, drama argentino de Rodrigo Moreno; El auge del humano 3, cinta también argentina de Eduardo Williams, y Samsara, cinta española de Lois Patiño.

Sin mencionar las coproducciones Rotting in the Sun y Trenque Lauquen, producida entre Alemania y Argentina. Cabe destacar que todas las cintas mencionadas terminaron por detrás de TÓTEM, de Lila Avilés.