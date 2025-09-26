GENERANDO AUDIO...

El Día de Muertos se celebra de manera inmersiva. FOTO: Un Viaje al Mictlán

“Un Viaje al Mictlán”, una experiencia inmersiva que celebra la tradición del Día de Muertos a través del arte, la tecnología y la cosmovisión prehispánica, anunció su apertura al público en general. El recorrido estará disponible del 26 de septiembre al 17 de noviembre en el Sótano 2 de Plaza Metrópoli Patriotismo.

La segunda edición de esta propuesta ofrece un viaje por los nueve niveles del Mictlán, en un recorrido de 60 minutos, donde los visitantes encontrarán salas renovadas con adaptaciones llenas de símbolos ancestrales y expresiones artísticas.

Recorrido por los nueve niveles del Mictlán

FOTO: Un Viaje al Mictlán

“Un Viaje al Mictlán” narra el trayecto de las almas tras la muerte, representado a través de paisajes oníricos, arte visual y tecnología. Durante el recorrido, los asistentes transitan por:

Itzcuitlán: el río de los perros, guiado por un xoloitzcuintle Tepectli Monamictlán: cerros que chocan entre sí, obligando a cruzar con cuidado Iztepetl: la montaña de obsidiana Itzehecáyan: un lugar dominado por el viento de obsidiana Pancuecuetlacáyan: zona desértica donde los cuerpos flotan sin control Timiminaloayan: donde los muertos reciben flechazos de armas caídas en batalla Teocoyohuehualoyan: espacio en el que los jaguares devoran el corazón Izmictlán Apochcalolca: río de aguas negras que marca el final del descenso Mictlán: la morada de Mictlantecuhtli y Mictecacíhuatl, guardianes del descanso eterno

Fechas, boletos y horarios

FOTO: Un Viaje al Mictlán

La experiencia se podrá disfrutar del 26 de septiembre al 17 de noviembre, de lunes a domingo, con un costo general de $390 pesos y $345 pesos para niños menores de 12 años.

También habrá descuentos para adultos mayores con credencial del INAPAM y estudiantes con credencial vigente.

Entre las novedades destaca “Mictlán de Noche”, disponible los viernes y sábados de 20:30 a 1:00 horas (último acceso a las 23:30). Este formato incluye personajes en vivo y la posibilidad de cerrar la velada en Club Nostalgia, con música en vivo y DJ. El costo de esta modalidad es de $450 pesos.

Novedades y experiencias interactivas

FOTO: Un Viaje al Mictlán

La edición 2025 incorpora nuevas salas y mejoras audiovisuales. Entre ellas:

Laberinto interactivo con modo Dark Ambient, que simula el Izmictlán Apochcalolca

con modo Dark Ambient, que simula el Representación del Tépetl Monamicyán (montañas que se juntan) y del Iztépetl (cerro de obsidiana)

(montañas que se juntan) y del (cerro de obsidiana) Una jungla ceremonial con ofrenda al dios Tepellóyotl, el Dios Jaguar

Reconocimiento internacional

“Un Viaje al Mictlán” fue galardonado en los Telly Awards, donde obtuvo cinco premios en categorías como Diseño de Personaje, Dirección, Narrativa y Guion, Cultura y Estilo de Vida, así como en Experiencia Inmersiva con presupuesto limitado.

Este reconocimiento posiciona la propuesta como una de las mejores experiencias inmersivas del mundo, proyectando al Día de Muertos y al Mictlán como parte del patrimonio cultural de México.