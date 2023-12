Velan a la periodista Cristina Pacheco; aún no se sabe si habrá homenaje póstumo

Familiares y amigos despiden esta noche a la periodista Cristina Pacheco en la Funeraria Gayosso de Félix Cuevas, en la Colonia del Valle, Ciudad de México (CDMX).

La escritora es velada en la sala 5 de esta funeraria, a la que llegan coronas y arreglos florales. En el interior de la sala se encuentran sus hijas Laura Emilia y Cecilia Pacheco, a quienes los asistentes les dan el pésame.

En entrevista, Laura Emilia Pacheco confirmó que su madre murió víctima de cáncer la madrugada de este jueves, en el interior de su casa.

“Yo sospecho que ella empezó a sentir alguna incomodidad y no nos dijo, no le dijo a nadie porque, de hacernos dicho, se hubiera sometido a tratamientos qué le hubieran quitado tiempo y no hubiera podido trabajar. Creo que ella prefirió trabajar hasta el final y pagar el precio. Y el precio fue que le detectaron la enfermedad hace menos de un mes”, señaló Laura Emilia.

La titular del programa “Aquí nos tocó vivir” recientemente había dejado la emisión. Su hija aseguró que, de no haber estado enferma, Cristina Pacheco, nunca la hubiera dejado.

“Hay gente que le decía, ‘usted se va de su programa porque está cansada’ y se enfureció, dijo yo no estoy cansada, estoy enferma, qué es muy distinto”. Laura Emilia Pacheco.

El cuerpo de la periodista será velado hasta las 2 de la tarde y posteriormente cremado. Aún no se sabe si habrá algún homenaje, pues hasta el momento las hijas de Pacheco no han hablado con las autoridades culturales.

“Cuando perdí a mi padre sentí una tristeza profunda, pero perder a mi madre es una cosa terrible, es una cosa devastadora de raíz, es un sentido de orfandad verdaderamente terrible”, abundó la hija de Cristina Pacheco.

Uno de los asistentes a este funeral fue el escritor Enrique Krauze, quien lamentó la pérdida de su amiga: “Me duele mucho, es una amistad de 50 y tantos años y era luminosa, era fuerte, plantada, segura. Pero, sobre todo, segura con su camino: el ir a tocar las puertas y perderse en las calles de México para darle voz a la gente”.

