El viernes santo la Iglesia sigue ciertos ritos. Foto: Cuartoscuro

El Viernes Santo es considerado el día más solemne del año para los católicos. A diferencia del resto del calendario litúrgico (conjunto de ceremonias, oraciones, sacramentos y ritos de la Iglesia Católica), la Iglesia suspende la celebración de la misa en todos los altares del mundo como un gesto de profundo simbolismo: se conmemora la muerte de Jesucristo y su presencia se representa desde el silencio, la austeridad y la ausencia.

Durante esta jornada no se escucha el “Gloria”, no se entona el “Aleluya”, no hay flores ni campanas. El altar permanece desnudo y se evita cualquier signo festivo. En lugar de la Eucaristía, la Iglesia propone una ceremonia distinta: la Liturgia de la Pasión del Señor, una celebración compuesta por tres momentos esenciales que invitan a la contemplación del sacrificio de Cristo.

¿Por qué no hay misa el Viernes Santo?

La razón de fondo es teológica y simbólica. El Viernes Santo recuerda el día en que Jesús fue crucificado y murió. La Eucaristía, que para los católicos representa la presencia viva de Cristo, no se celebra este día porque Cristo ha muerto. El vacío del altar, la ausencia de consagración y la comunión con especies reservadas del Jueves Santo, expresan litúrgicamente la ausencia del Hijo de Dios.

Aunque las iglesias mantienen sus puertas abiertas, no se realizan misas como en otros días. En su lugar, los templos ofrecen espacios de oración en silencio, y muchos fieles participan de la adoración de la cruz, un acto en el que se besa, se contempla o se toca una cruz en señal de veneración.

La liturgia, centrada en la Pasión según San Juan, es acompañada por oraciones universales y la distribución de la comunión, pero sin que esta sea consagrada en el momento. Todo apunta a subrayar que se trata de un día de duelo comunitario.

Un día de silencio, ayuno y reconciliación

El Viernes Santo es también un día de ayuno y abstinencia, explica el sitio Vatican News, práctica que los católicos asumen en señal de penitencia. Algunas personas optan por no comer hasta la noche o se abstienen de carnes, dulces y placeres cotidianos.

En muchas comunidades, esta jornada es aprovechada para la reconciliación: los fieles acuden al sacramento de la confesión, buscan perdón o simplemente hacen oración silenciosa. En algunas regiones de América Latina, el rito adquiere también un carácter ancestral, combinando elementos religiosos con prácticas culturales que refuerzan la dimensión simbólica del día.

El sentido espiritual del Viernes Santo está ligado a la idea del sacrificio redentor: Jesús muere como “Cordero de Dios que quita los pecados del mundo”, según la liturgia. El pasaje del profeta Isaías, leído durante la celebración, recuerda que Cristo “tomó sobre sí nuestros sufrimientos y cargó con nuestros dolores”.

Una liturgia única en todo el año

La Liturgia del Viernes Santo se estructura en tres momentos:

Liturgia de la Palabra, con la lectura de la Pasión. Adoración de la Cruz, donde los fieles veneran el símbolo del sacrificio. Comunión, con hostias consagradas el día anterior (jueves santo).

Al inicio de esta celebración, el sacerdote entra en silencio y se postra ante el altar vacío, un gesto que simboliza el dolor y el duelo. La atmósfera recuerda a un velorio: no hay música, no hay ornamentos, solo oración y recogimiento.