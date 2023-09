Exposición “Vitíligo: una piel de colores”, llega al Metro de la CDMX

Cada una de las fotos refleja la belleza, seguridad y aceptación a una condición en la piel que aún genera discriminación. Treinta personas posaron para la exposición fotográfica “Vitíligo: una piel de colores” que se presenta en el Metro de la Ciudad de México (CDMX).

“Con mis manchitas soy hermosa, yo creo que me siento muy contenta de tenerlo y no me da pena decir, tengo vitíligo”, expresa Xóchitl, una “vitiligan”, como se hace llamar.

“No es sencillo modelar las manchas; antiguamente, o incluso ahora, mucha gente las cubre tanto con maquillaje como con larga manga larga, con cuello largo; es un proceso emocional muy difícil de aceptar, un cambio en la piel. Estas personas que vemos aquí modelando son valientes que se han atrevido a pararse frente a la cámara, han puesto una gran sonrisa y han querido participar en cambiar como el mundo ve el vitíligo”, señala Karen Férez, directora de la Fundación Mexicana de Vitíligo, que promovió la exposición.

Formas variadas y la dualidad de la piel son resaltadas con luces de distintos tonos: “Todos estos colores a la vez los hacemos de esa manera para que se refleje y la gente voltee a ver que ellos no están aislados, sino que son parte de nosotros”, expresa el fotógrafo Jonathan Vázquez.

El dato: Los usuarios del Metro pueden contemplar la exposición en la estación La Raza, entre la correspondencia de la Línea 3 y Línea 5, en la entrada del Museo Túnel de la Ciencia.

“Buscamos que miles de personas vean estas fotografías, que cuando pasen por aquí y cache su ojo los colores, digan: el vitíligo se ve bonito y podemos cambiar un concepto de belleza que durante años ha sido motivo de vergüenza; ahora pueden ver y decirse se ve bello, incluso me gusta y podemos además educar y que quede claro el mensaje de que el vitíligo no se contagia”, señala Karen Férez.

“Vitíligo: una piel de colores” se presentó ya en Monterrey y Guadalajara. Ahora está en la Ciudad de México hasta el 15 de noviembre de este año para después presentarse en el estado de Oaxaca.

“Va a permitir que durante los trayectos en el Metro, las personas se detengan por un momento y tengan un acercamiento para conocer sobre esta condición de salud, a la que se estigmatiza y por la que se discrimina, para que justamente logremos un efecto positivo”, refiere Jaime López, titular de Cultura del Metro.