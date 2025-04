¿William Shakespeare fue un mal esposo? Una carta sugiere nuevas pistas

| The New York Times

Una nueva investigación socava la opinión tradicional de que William Shakespeare fue un marido distante y negligente con su mujer, Anne Hathaway.

Cualquier pista sobre la vida de William Shakespeare suele entusiasmar a los estudiosos, pero una prueba se había ignorado durante décadas. Ahora, un nuevo análisis de ese documento pasado por alto parece echar por tierra una versión antigua sobre el mal matrimonio del Bardo.

La relación entre William Shakespeare y Anne Hathaway

William Shakespeare tenía 18 años en 1582, cuando se casó con Anne Hathaway, la hija de un amigo de su familia en Stratford-upon-Avon, quien tenía veintitantos años y estaba embarazada. Durante siglos, se pensó que el escritor abandonó a su esposa y a sus hijos para llevar una vida literaria en Londres, tratando de evitar “la humillación de las disputas domésticas”, como dijo un influyente ensayista del siglo XIX.

Esta visión de la esposa de Shakespeare como un “estorbo lejano” convenía a los eruditos, quienes pensaban que “Shakespeare era demasiado interesante para ser un tipo casado”, dijo en una entrevista Matthew Steggle, profesor de literatura de la Universidad de Bristol en Inglaterra.

Esta percepción se vio reforzada por el hecho de que Shakespeare le había legado en su testamento su “segunda mejor cama”.

Pero la nueva investigación de Steggle, que se publicará esta semana en la revista Shakespeare, sugiere que, después de todo, el escritor no estaba desvinculado de su matrimonio.

La pista está en un fragmento de una carta del siglo XVII dirigida a una “Sra. Shakspaire”, encontrada en la encuadernación de un libro publicado en 1608. La existencia de la carta fue señalada en 1978 por un historiador aficionado, pero apenas recibió atención, incluso después de que el libro fuera desencuadernado en 2016, revelando lo que parecía ser parte de una respuesta de la esposa de William Shakespeare, dijo Steggle.

Trabajaba en una biografía de Shakespeare cuando se enteró del hallazgo de 1978, y le sorprendió que no fuera más conocido. Los avances tecnológicos le permitieron localizar a las personas mencionadas en la correspondencia de hace mucho tiempo, junto con otras pruebas que indicaban que esta incluía a la esposa del dramaturgo, dijo.

La carta a la esposa de William Shakespeare

Si la carta iba dirigida realmente a la Sra. Shakespeare, y no a una persona menos conocida con un nombre similar, “es evidentemente notable”, dijo Steggle. No solo proporciona algunos contactos de Shakespeare hasta ahora desconocidos, sino que también ofrece nuevas pistas sobre su relación, e incluso sugiere que la Sra. Shakespeare vivió en Londres con su marido durante un tiempo.

Si Hathaway vivió en Londres, posiblemente ya estaba de vuelta en Stratford cuando recibió la carta, probablemente hacia 1607, aunque no necesariamente porque su marido quisiera independizarse, según Steggle.

En su artículo, propone que “hay una razón obvia para evitar Londres en 1603-4, a saber, la gravísima oleada de la peste”. Además, la inminente llegada del primer nieto de los Shakespeare tras el matrimonio de su hija Susanna en 1607 “sería sin duda un buen momento” para que Hathaway volviera a Stratford.

Steggle sugiere que se reconsideren los movimientos de la Sra. Shakespeare teniendo en cuenta sus “posibles ausencias de Londres más que su ausencia perpetua”.

La nota a la Sra. Shakespeare se refería a dinero para un niño huérfano de padre llamado John, de apellido “Butte” o “Butts”, quien era aprendiz, aunque no a las órdenes del famoso dramaturgo. En ella se le pedía que pagara un dinero que, con toda probabilidad, estaba depositado en un fideicomiso para él, un compromiso que pudo haber asumido su marido; y se refería a una época en la que ella “moraba en trinitie lane”, que Steggle ahora cree que se refiere a un lugar de Londres.

El libro que contenía la carta era un texto de 1608 impreso por Richard Field, natural de Stratford, quien fue socio, vecino y el primero en imprimir el trabajo de Shakespeare, según Steggle. El papel de desecho se utilizaba habitualmente en la encuadernación, y “dados los amplios vínculos conocidos de Field con los Shakespeare”, el descubrimiento de sus documentos familiares en una obra que publicó indica que probablemente iba dirigida a la famosa Sra. Shakespeare, dijo Steggle. En particular, la respuesta, que parece proceder de ella, suena “organizada, comercial y bastante sarcástica”, añadió.

En cuanto a John Butts, el niño de la carta, su nombre aparecía en un registro de 1607 de una institución que disciplinaba a los aprendices desobedientes, entre otros registros, y Steggle dijo que su apellido surgía en “la extensa red personal de Shakespeare”.

“Hay mucho en juego”, escribe Steggle en su artículo.

“Esta carta, si les pertenece, ofrece un atisbo de los Shakespeare juntos en Londres, ambos implicados en contactos sociales y asuntos de negocios, y, con ocasión de este encargo, presentando un frente unido contra las importunas peticiones de ayuda a huérfanos pobres”, dijo.

Sus hallazgos prestan cierto peso a las lecturas feministas de la vida de Shakespeare y a una tendencia de la cultura pop, como se observa en el popular musical teatral “& Julieta”, así como en la aclamada novela “Hamnet”, de replantearse el matrimonio y el papel de Hathaway en él.

En el musical, Hathaway llega a Londres desde Stratford para asistir a una representación de Romeo y Julieta y molesta a su marido sugiriendo un final alternativo en el que Julieta no muere. La novela describe la compleja relación de la pareja y su dolor compartido por la muerte de su hijo.

Al igual que esas reinterpretaciones, la carta de hace cuatro siglos socava premisas largamente sostenidas sobre la vida del dramaturgo. Para los biógrafos de Shakespeare “que están a favor de la narrativa del ‘matrimonio desastroso’”, e incluso para quienes no lo están, el documento “debería ser un problema horrible y difícil”, concluye el artículo de Steggle.

