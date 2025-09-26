7 figuras a seguir en el Mundial Sub-20 en Chile: hay 2 promesas mexicanas

GENERANDO AUDIO...

Elías Montiel y Gilberto Mora, figuras a seguir en el Mundial Sub-20. Foto: Getty

La selección mexicana contará con al menos dos figuras a seguir en el Mundial Sub-20 en Chile, torneo que se jugará del 27 de septiembre al 19 de octubre de 2025.

Para el formato de juego de este torneo avanzarán las dos mejores selecciones juveniles de cada uno de los seis grupos, así como los cuatro mejores clasificados. La siguiente ronda serán los octavos de final, luego cuartos de final, semifinales y final.

¿Qué figuras hay que seguir en el Mundial Sub-20 en Chile?

Elías Montiel y Gilberto Mora, son dos mexicanos que ya comienzan a recibir seguimiento en ligas extranjeras, y que este torneo será importante para ellos si desean dar el salto a Europa. Aquí te contamos de otras figuras a seguir en el Mundial Sub-20:

Pedrinho

El extremo brasileño Pedro Henrique, Pedrinho, es el jugador más valioso del Mundial Sub-20, según el sitio especializado Transfermarkt. Con el Zenit ruso lleva 13 partidos esta temporada, aunque solo anotó un gol. Aunque lleva una mejor actuación con la selección juvenil de su país, a la que lideró a la conquista del Sudamericano Sub-20 de Venezuela en febrero.

Ian Subiabre

El argentino es un extremo rápido y regateador. Poco a poco está entrando en la rotación de River Plate, experto en potenciar jóvenes estrellas. La actuación de este zurdo puede aumentar la atención que ya tiene de equipos europeos como el Barcelona, el Inter de Milán o el Chelsea.

Gilberto Mora

El mediocampista es el debutante más joven de la historia de la selección absoluta mexicana y con 16 años es considerado como la gran “joya mexicana”. Él encandiló en la Copa Oro de la Concacaf con su fina conducción de la pelota y la precisión en sus pases.

Al conquistar el título del certamen regional con 16 años y 265 días, se convirtió en el futbolista más joven en ganar un torneo de selecciones, superando a Pelé (17 años, 249 días en el Mundial de Suecia de 1958) y a Lamine Yamal (17 años, 1 día en la Eurocopa 2024).

Jan Virgili

El extremo jugó una temporada en el equipo juvenil del Barcelona, pero la feroz competencia del ataque conformado por Lamine Yamal, Rapinha y Lewandowski lo obligó a buscar oportunidades fuera del club catalán.

En el Mallorca ya está gravitando. Antes de viajar a Chile, dejó una asistencia en el final del duelo contra el Atlético de Madrid para poner el empate definitivo.

Maher Carrizo

El extremo viene de un gran presente en Vélez Sarsfield, de la primera división argentina. Su influencia no se limita solo al torneo local. También es uno de los máximos goleadores de la Copa Libertadores de 2025, con cinco tantos en nueve duelos y en la que quedó fuera en cuartos de final.

Elías Montiel

Aunque solo tiene 19 años, el mediocampista mexicano ya está brillando en el Pachuca y también mostró su calidad en el reciente Mundial de Clubes, disputado en Estados Unidos.

Fue destacado como el décimo mejor juvenil del mundo en un ránking del Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES, por sus siglas en inglés) de 2025. Y es el único jugador del top-10 que estará presente en el Mundial Sub-20.

Cole Campbell

El delantero estadounidense del Borussia Dortmund es una de las promesas del equipo alemán, un especialista en potenciar talento joven para luego venderlos a un precio elevado. Por su rapidez y habilidad en el regate, fue comparado en Alemania con el exdelantero del Bayern de Múnich, Leroy Sané.

Estas son algunas de las figuras a seguir en el Mundial Sub-20; sin embargo, como en todo evento, siempre sale un futbolista que no estaba en el radar y que podría despuntar.

México en el Mundial Sub-20 de Chile

México no tendrá una fase de grupos sencilla en la Copa Mundial Sub-20 de Chile 2025, ya que no solo compite con la eterna potencia de Brasil, sino con España y Marruecos.