¡A domicilio! Pachuca consigue importante victoria y hunde al Necaxa

En una noche donde el gol parecía negado, Pachuca encontró el momento oportuno y, con un solitario tanto de Luis Quiñones, derrotó 0-1 a Necaxa en el Estadio Victoria. Con este triunfo, los Tuzos sumaron su segunda victoria consecutiva y dieron un paso firme en su búsqueda por la clasificación directa a la liguilla del Clausura 2025.

Desde el arranque, Necaxa mostró intensidad y generó las primeras opciones de peligro. Kevin Rosero protagonizó la más clara con un desborde por la derecha que terminó con un disparo cruzado, aunque el poste evitó la anotación. Poco después, Dibier Cambindo volvió a acercar a los Rayos con un zurdazo dentro del área que también se estrelló en el metal. Los locales dominaban, pero carecían de fortuna en la definición.

El castigo llegó cuando mejor jugaba Necaxa. Alonso Aceves desbordó por la banda izquierda y envió un centro preciso para Luis Quiñones, quien apareció sin marca para empujar el balón al fondo de la portería y poner en ventaja a los Tuzos. Antes del descanso, Cambindo tuvo otra ocasión inmejorable: solo frente al arco, sin portero, envió su remate por encima del travesaño, dejando escapar lo que pudo ser el empate.

En la segunda parte, Pachuca intentó ampliar la diferencia. Quiñones, inspirado, probó de media distancia, pero su disparo se estrelló en el travesaño. Necaxa mantuvo la presión y buscó la igualdad, aunque la falta de puntería volvió a condenarlos. Cambindo, protagonista de la noche, falló nuevamente de cabeza, enviando desviado su intento.

Con el triunfo, el equipo dirigido por Jaime Lozano escaló posiciones y se colocó en zona de clasificación directa, al menos de manera provisional. Necaxa, en contraste, atraviesa un momento complicado, pues apenas suma una victoria en lo que va del torneo.

