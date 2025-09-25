GENERANDO AUDIO...

México vs. Argentina, ¿con Messi incluido? Foto: Getty

Claudio Tapia, presidente de la Asociación de Futbol Argentino, reveló que aproximadamente 15 días antes del inicio del Mundial de 2026, se dará el partido México vs. Argentina.

Esta información la retomó Claro Sports, donde además se menciona que aún falta hacerse oficial, ya sea por la misma AFA, o por la Federación Mexicana de Fútbol.

¿Por qué enfrentaría Argentina a México?

Claro Sports señaló que el dirigente tomó en cuenta la relevancia que da el enfrentamiento contra un equipo como México, acostumbrado a competir en la alta exigencia de Copas del Mundo:

“Con México va a ser una gran medida, porque siempre son muy buenos partidos y es a 15 días del inicio del Mundial. Honduras también va a ser un rival duro para nosotros, pero es la preparación final.” Claudio Tapia, presidente de la Asociación de Futbol Argentino

¿Dónde sería el partido contra Argentina?

El partido México vs. Argentina, previo al Mundial de 2026, no se jugaría territorio nacional, sino en la Unión Americana, indicó el dirigente:

“Si bien falta la fecha de marzo, tenemos confirmados los previos al Mundial de junio, que serían con México y Honduras. Los jugaríamos acá, en Estados Unidos, falta definir los estadios.” Claudio Tapia, presidente de la Asociación de Futbol Argentino

La AFA había planteado la posibilidad de que dicho partido se jugara en octubre de este año; sin embargo, al final la alternativa se cayó en medio de las dificultades financieras.

¿Jugará Messi contra México?

El nombramiento de Lionel Messi para ser un integrante más de la lista mundialista por Argentina, aún no está confirmada, por lo que su presencia en el partido contra México también es una incógnita.

Antecedente entre México y Argentina

El último partido México vs. Argentina se disputó el 26 de noviembre de 2022, durante la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022, donde la victoria se la llevó la selección “Albiceleste” por marcador de 2-0.