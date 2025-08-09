GENERANDO AUDIO...

La disputa comenzó después de una jugada al minuto 23. GETTY

En un tenso momento del encuentro entre FC de Juárez y Tijuana Femenil, disputado en el Estadio Olímpico Benito Juárez, las jugadoras Miah Zuazua y Natividad Martínez se enfrascaron en una pelea a golpes durante el primer tiempo. El incidente obligó a la intervención inmediata de las compañeras de ambos equipos y de la árbitra central, quienes lograron separarlas tras varios segundos de tensión.

La disputa comenzó después de una jugada al minuto 23, en medio campo, en la que ambas futbolistas se enredaron al disputar el balón. Lo que inició como un intercambio verbal subió rápidamente de tono, derivando en empujones y manotazos, lo que encendió el ambiente en la tribuna y en el terreno de juego.

La silbante Montserrat González no dudó en mostrar la tarjeta roja directa a ambas jugadoras, dejando a sus respectivos equipos con diez elementos desde muy temprano en el partido. La expulsión significó un golpe táctico para Bravas y Xolos, que debieron reorganizarse para afrontar el resto del duelo en inferioridad numérica.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Este tipo de situaciones son poco comunes en la Liga MX Femenil, y el altercado ha generado opiniones divididas entre la afición. Algunos piden sanciones ejemplares para evitar que se repitan escenas de violencia en el fútbol femenil profesional, mientras que otros apuntan a la alta intensidad competitiva como detonante del momento.

El partido continuó con alta tensión, aunque sin más incidentes graves, pero la pelea entre Miah Zuazua y Natividad Martínez ya quedó como uno de los episodios más comentados de la jornada.