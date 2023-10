A sus 71 años, ella impone récords en el kartódromo

Hace casi 40 años, fue piloto de alto rendimiento, hoy a sus 71 años, Yolanda aún corre con destreza y llena de alegría en un kartódromo.

Soy expiloto del campeonato automovilístico de resistencia, corrí autos GT, gran turismo, el siglo pasado a partir del año 1986. Yolanda Uquillas | Expiloto de resistencia

Sin embargo, sabe que no será para siempre.

La verdad es que sí, da mucha satisfacción poder seguir manejando bien. Llegará un momento en que los reflejos no van a ser los mismos, pero mientras eso pasa, pues a darle y a divertirse. Yolanda Uquillas | Expiloto de resistencia

Los empleados del kartódromo se asombran en cada carrera de Yu, como la conocen.

Pues para la edad que tiene, que tiene más de setenta años, la verdad es que, que me impresiona mucho la capacidad que tiene, ya quisiera yo llegar a su edad y tener la misma vitalidad, ninguna otra persona de su edad viene aquí al kartódromo. La verdad es que cualquiera que está aquí quisiera aquí, creo que quisiéramos más consejos de ella para poder crecer en cuanto a la velocidad y los tiempos Francisco Romero | Oficial de pista de kartódromo

Los jóvenes buscan sus consejos, es un modelo a seguir para mejorar sus tiempos en pista.

La primera vez que vine, ella me ayudó mucho, es una magnífica persona, me dio muchos consejos, hoy es la primera vez que corro con ella y para mí fue algo muy bonito porque me seguía dando consejos aún estando en pista y muy feliz. Juan Ramón Sosa | Corredor de kartódromo

Yu sabe que, como cualquier atleta, necesita ejercitarse para mantenerse competitiva.



O sea yo voy al gimnasio para poder subirme a un carro, y este también tengo que estar en buena condición física porque soy oficial de pista y soy spotter en Nascar también. Yolanda Uquillas | Expiloto de resistencia



Su espíritu competitivo no se apaga; la motiva al correr con sus aprendices.