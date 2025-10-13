Aaron Ramsey pide ayuda en redes para encontrar a su perro “Halo”, ofrece recompensa

GENERANDO AUDIO...

Aaron Ramsey está pasando por un momento difícil. Foto: AFP/IG @aaronramsey

Aaron Ramsey, jugador de Pumas, hizo un llamado de ayuda para encontrar a “Halo”, su perrito que se perdió en San Miguel de Allende, en Guanajuato.

Por medio de sus redes sociales, el jugador gales publicó una foto de “Halo” pidiendo que lo ayuden a encontrarlo y hasta ofreció una recompensa.

¿Qué se sabe sobre la desaparición de “Halo”, perrito de Aaron Ramsey?

Aaron Ramsey informó que “Halo” se perdió en las inmediaciones de Hipsterrier, un albergue para perros localizado en San Miguel de Allende.

Tanto él como su esposa han compartido imágenes y videos de su mascota, un perro de raza beagle, y varios mensajes para ayudar a encontrar a “Halo”.

“Por favor, ayúdanos a encontrar a Halo. Se perdió en San Miguel de Allende, en las inmediaciones de Hipsterrier, un albergue para perros. Se ofrece recompensa. Toda información es valiosa. ¡Ayúdanos a que regrese con su familia!”, se lee en la publicación del jugador.

Se sabe que la mascota lleva perdido varios días, pero la esposa del futbolista aseguró que apenas ayer domingo 12 de octubre fueron avisados sobre su desaparición.

El jugador también publicó una imagen donde sale “Halo” con un collar rastreador, siendo una de sus últimas fotos, y colocó el link de un mapa de donde se habría perdido.

El galés ha hecho énfasis sobre si alguien sabe algo del paradero de “Halo” que le manden un mensaje, además hizo un llamado para quien tenga un dron los ayude en la búsqueda.

Aaron Ramsey ha republicado el mensaje original sobre la desaparición del perrito para que tenga más alcance en redes y difusión.

Mientras la búsqueda de “Halo” continúa en México, la ausencia de Ramsey en la selección de Gales y en Pumas ha llamado la atención de aficionados y medios.

El futbolista no pudo integrarse a la concentración de su selección para la actual Fecha FIFA debido a una lesión muscular sufrida el pasado 2 de octubre durante un entrenamiento, misma que también lo ha marginado de los Pumas.

Actualmente el jugador se está recuperando, tiempo que también aprovecha para seguir buscando a “Halo”.