Aaron Rodgers firma con Steelers y enfrentará a los Jets en su debut

Aaron Rodgers tiene una de las carreras más exitosas de la NFL. Foto: Reuters

Aaron Rodgers no se retira. A sus 41 años, el histórico quarterback firmará con los Pittsburgh Steelers para la próxima temporada de la NFL, según reportes de ESPN y NFL Network publicados este jueves en la web oficial de la liga.

El acuerdo sería por un año y se formalizará antes del inicio de la pretemporada, programada para el próximo martes. Así, Rodgers extenderá su carrera en la NFL, una de las más exitosas de todos los tiempos, en un nuevo capítulo con el uniforme negro y dorado de Pittsburgh.

¿Por qué Aaron Rodgers llega a los Steelers?

El movimiento no sorprende del todo. Desde que fue liberado por los New York Jets a inicios de año, los rumores señalaban a los Steelers como su destino más probable, especialmente tras la salida de Russell Wilson, quien firmó con los New York Giants en marzo.

Rodgers, cuatro veces MVP de la NFL y campeón con los Green Bay Packers en 2011, no había hecho declaraciones claras sobre si seguiría jugando o anunciaría su retiro. Pero ahora queda claro: está listo para volver a competir.

Un debut con sabor a revancha contra los Jets

El calendario de la NFL ya adelantó lo que será un debut explosivo. Rodgers y los Steelers enfrentarán precisamente a los New York Jets, su exequipo, el próximo 7 de septiembre en la Semana 1 de la temporada regular.

Rodgers solo jugó unos minutos con los Jets antes de sufrir una grave lesión en su primer partido. Esa lesión y el bajo rendimiento del equipo marcaron una etapa decepcionante, que terminó con su salida apenas dos temporadas después de llegar con grandes expectativas.

Pittsburgh apuesta por experiencia

Los Steelers no ganan un partido de playoffs desde 2017 y buscan romper esa mala racha con un quarterback veterano, experimentado y con ADN ganador. Rodgers podría ser la pieza que reactive la ofensiva del equipo, liderado por el coach Mike Tomlin.

Aunque los detalles económicos del contrato aún no se revelan, se espera que se trate de un acuerdo corto pero lucrativo, dada la trayectoria del jugador y el contexto competitivo de Pittsburgh en la Conferencia Americana (AFC).

Rodgers: casi dos décadas de legado con los Packers

Antes de su fugaz paso por los Jets, Aaron Rodgers construyó una carrera de leyenda con los Green Bay Packers, equipo con el que jugó 18 temporadas. Bajo su liderazgo, los Packers levantaron el trofeo Vince Lombardi en el Super Bowl XLV en 2011.

Durante su tiempo en Green Bay, Rodgers fue elegido cuatro veces como Jugador Más Valioso (2001, 2014, 2020 y 2021), convirtiéndose en uno de los mariscales de campo más consistentes y dominantes de la era moderna.

¿Última temporada de Rodgers?

Aunque no ha sido confirmado oficialmente, muchos analistas creen que este año con Pittsburgh podría ser el último de Aaron Rodgers como jugador profesional. Su edad, las lesiones recientes y el tono de sus últimas declaraciones apuntan a que estaría buscando una despedida competitiva.

Lo cierto es que los reflectores estarán sobre él desde la primera jugada. Un duelo contra los Jets, una nueva ofensiva y una franquicia histórica como Pittsburgh hacen de esta temporada un capítulo imperdible en su legado.