Abierto de los Cabos confirma a Rune, Tsitsipás, Ruud y Zverev

El Abierto de Tenis de Los Cabos se jugará en febrero de 2024.

El Abierto de Tenis de Los Cabos, uno de los eventos más destacados en el calendario del tenis profesional, anunció la participación de: Holger Rune, Stéfanos Tsitsipás, Casper Ruud y Alexander Zverev; cuatro jugadores del Top 10 de la ATP en su edición de 2024, que se llevará a cabo del 19 al 24 de febrero.

Holger Rune (No. 4 en el ranking de la ATP), Stéfanos Tsitsipás (No. 5), Casper Ruud (No. 9) y Alexander Zverev (No. 10) son los tenistas de élite confirmados para competir en el torneo que promete ofrecer a los aficionados una semana emocionante de tenis de clase mundial.

El actual campeón del torneo, Stéfanos Tsitsipás, buscará defender su título en Los Cabos. El griego ha demostrado ser uno de los jugadores más destacados en el circuito, y su presencia en el evento aumentará el atractivo para los espectadores.

Por otro lado, Holger Rune de Dinamarca, Casper Ruud de Noruega y Alexander Zverev de Alemania harán su debut en el Abierto de Los Cabos. Estos jóvenes han estado escalando posiciones en el ranking de la ATP y están ansiosos por demostrar sus habilidades en las canchas mexicanas.

José Antonio Fernández, director del torneo, expresó su emoción por la alineación de jugadores de élite y declaró: “No hay duda de que tendremos uno de los mejores cuadros en la historia del torneo. Es un evento que se ha ido consolidando con el paso de los años, y cada vez son más los jugadores que quieren venir a vivir la experiencia”.

Una novedad importante para esta edición es el cambio en el calendario, ya que el torneo se celebrará en febrero en lugar de en verano. Este ajuste beneficiará a los aficionados y a los jugadores, ya que les brindará una logística más cómoda.

El Abierto de Los Cabos 2024 traerá al país el tenis de primera clase y se espera que deje una derrama económica de alrededor de 873 mil dólares.