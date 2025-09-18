Abren juicio contra Raúl Asencio y tres exmadridistas por difusión de videos sexuales de dos jóvenes

GENERANDO AUDIO...

Raúl Asencio, en la mira de la justicia. Foto: AFP

El juicio contra Raúl Asencio y tres exjugadores de Real Madrid, por difusión de videos sexuales de dos jóvenes, se abrió luego de que el Juzgado de Instrucción Número 3 de San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, dio su notificación hace unos días sobre los acusados.

Los hechos se relacionaron con la grabación y difusión no consentida de unos videos sexuales que involucraron a una menor de edad y a otra joven, dentro de un club de playa del sur de Gran Canaria.

Resolución sin recurso

La Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias informó de esta decisión mediante un comunicado oficial que no es susceptible de recurso.

[TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: El TAS falla a favor de Pumas y Dani Alves deberá pagar una indemnización al club]

Fianza para Raúl Asencio y demás involucrados

La resolución requirió a los investigados que presentaran fianzas en un plazo de 24 horas. Tres de ellos con 20 mil euros cada uno, mientras que Raúl Asencio tuvo una fianza fijada en 15 mil euros debido a que su acusación fue más leve, al limitarse a la difusión de videos. El juzgado advirtió que, en caso de impago, se procedería al embargo de bienes.

Acusaciones del Ministerio Fiscal

El Ministerio Fiscal imputó a dos de los futbolistas un delito de distribución de pornografía infantil del artículo 189.1 a) del Código Penal en concurso ideal con dos delitos contra la intimidad del artículo 197.1,3 apartados 1º y 5º. Mientras que al tercer involucrado se le atribuyó la misma infracción penal junto a delitos adicionales contra la intimidad. En el caso de Raúl Asencio, se dio a conocer que la acusación lo señaló por dos delitos contra la intimidad.

¿Cuál es la postura de las víctimas?

Las dos presuntas víctimas presentaron acusaciones formales contra los implicados. Sin embargo, una de ellas retiró su denuncia en contra de Asencio, por lo que su señalamiento recayó únicamente en los otros tres exjugadores.