Donald Trump, presidente de Estados Unidos (EE.UU.), asistió este domingo 7 de septiembre a la final del US Open y recibió breves abucheos por espectadores de Nueva York antes del duelo entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz. Así lo mostraron videos difundidos en redes sociales y un periodista de la agencia AFP.

La presencia del mandatario estadounidense también provocó que el duelo se retrasara durante casi una hora. Al final del día, el español Alcaraz se levantó como el nuevo campeón del Abierto de Estados Unidos frente a otras celebridades de talla mundial.

Abucheos contra Donald Trump en el US Open: videos

El rostro de Donald Trump apareció en las pantallas gigantes de la pista central de Nueva York cuando Carlos Alcaraz recién ganó el primer set. Esto provocó un concierto de abucheos y algunos aplausos, según AFP.

Cabe destacar que la final del US Open arrancó con 48 minutos de demora debido a las medidas de seguridad adicionales para el público, las cuales se implementaron al público por la visita del presidente.

La agencia francesa detalló que las medidas de seguridad se reforzaron este domingo con respecto a los 14 días restantes del evento; la final comenzó cuando la cancha central estaba ocupada por alrededor de tres cuartas partes del aforo.

El duelo, pactado para iniciar a las 14:00 horas (tiempo del centro de México) comenzó a las 14:48 horas, cuando miles de espectadores intentaban acceder a la pista central.

Tras las largas esperas por los controles adicionales, el público disfrutó de la última gran batalla del año entre Alcaraz y Sinner, un partido en donde también hubo una fuerte presencia de celebridades, según la crónica de AFP.

Las celebridades no se perdieron la final del US Open

Las expectativas para este mayúsculo pulso atrajeron a estrellas de otros deportes como Pep Guardiola, director técnico de Manchester City; Stephen Curry, jugador de los Golden State Warriors de la NBA, y Sergio Pérez, piloto del equipo Cadillac de la Fórmula 1.

También acudieron figuras de la música como Bruce Springsteen, leyendas del mundo de la moda como Anna Wintour, y estrellas del cine como Ben Stiller, Elle Fanning y Lindsay Lohan.

También decidió acudir Donald Trump, primer presidente estadounidense en ejercicio que visitó Flushing Meadows desde 2000.

