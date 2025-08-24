GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

El Gran Premio de Hungría de MotoGP dejó una de las escenas más estremecedoras del fin de semana en el circuito de Balaton Park.

Durante la segunda sesión de clasificación (Q2), el piloto español Pedro Acosta perdió el control de su KTM RC16 en la veloz curva 8 y protagonizó un accidente que pudo terminar en tragedia.

La motocicleta, de más de 150 kilos, se deslizó violentamente sobre la grava tras la caída y, lejos de detenerse, rebotó contra la barrera de neumáticos. En un giro dramático, salió proyectada varios metros por encima de la protección, convirtiéndose en un auténtico proyectil que fue directo hacia Joao, un camarógrafo de la transmisión oficial de Dorna.

El trabajador, que se encontraba sobre una plataforma de grabación, logró reaccionar a tiempo y esquivar la moto en un movimiento instintivo que le salvó la vida. MotoGP compartió en sus redes sociales el video del momento, calificándolo como una de las imágenes más impactantes del día y celebrando que tanto el camarógrafo como el piloto salieran ilesos.

“¡Nos alegra mucho ver que está bien!”, escribió la organización, acompañando la publicación con imágenes del accidente.

A pesar del susto, la jornada continuó según lo previsto y la carrera Sprint fue ganada por Marc Márquez, mientras Acosta tuvo que sobreponerse al incidente que condicionó su clasificación. El episodio, sin embargo, quedará marcado como uno de los más dramáticos que se recuerdan en la temporada de MotoGP.