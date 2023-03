Abogada de Achraf Hakimi desestima acusaciones de violación y asegura que el jugador del PSG es inocente

La denuncia contra Achraf Hakimi se dio a conocer este lunes. Foto: Getty Images

Achraf Hakimi, jugador del PSG y considerado en el 11 ideal de la FIFA en la pasada edición The Best, fue acusado el lunes de una supuesta violación, pero hasta el momento, el futbolista no ha dado alguna declaración; sin embargo, su abogada salió en su defensa y desestimó las acusaciones.

Fanny Colin, abogada Achraf Hakimi, lateral marroquí de 24 años, le dijo al periódico francés Le Parisien que “las acusaciones son falsas. Está sereno y a disposición de la justicia” y niega los hechos que relató la mujer en su testimonio en la comisaría de Nogent-sur-Marne.

También su equipo, el PSG, ha respaldado públicamente al futbolista y ha señalado que “el club apoya al jugador que ha negado con firmeza las acusaciones y confía en la justicia”.

Investigación Achraf Hakimi sigue en curso

En Francia no es obligatorio formalizar una denuncia para que las autoridades abran un proceso de investigación. En este caso, el testimonio de la presunta víctima, sumando la gravedad de una supuesta violación y la relevancia pública de la persona incriminada, fue suficiente para que la policía empezara a recabar más información.

Tras el revuelo, en la prensa francesa se muestran negativos en cuanto a que la joven pueda demostrar los hechos de los que acusa a Achraf. La falta de testigos, solo tiene los mensajes que envió a una amiga a la que pidió ayuda, y de un informe médico que sostenga su versión lo dificulta.

La Fiscalía de Nanterre está detrás del caso, el cual saltó a la luz poco antes del inicio la gala The Best. Achraf acudió a ella solo, sin la presencia de su mujer que se encuentra en Dubái. La ausencia de ella y los dos hijos habría propiciado el encuentro entre Achraf y la joven en la vivienda del futbolista. Ahora se trata de llegar al fondo del asunto.

Achraf Hakimi y su esposa ya se estaban separando

Antes de que se diera a conocer la acusación contra el futbolista de 24 años, su esposa Hiba Abouk, de 36 años, le habría comentado a sus allegados el verano pasado que se planteaba la separación del futbolista, cuyos problemas vendrían por su diferencia de edad, también por la distante mentalidad o forma de pensar de ambos.

La actriz tunecina deseaba disfrutar de una vida hogareña junto con sus hijos, Amín, de 3 años, y Naim, de 1, mientras que el futbolista solo quería seguir saliendo de fiesta, como lo señala un sitio de noticias.

Otra de las señales de este alejamiento de la pareja se confirmaría por su escasa actividad en redes sociales de forma conjunta. A ambos les gusta mucho usarlas, pero no comparten fotos de ellos dos desde el pasado octubre.