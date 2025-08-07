¡Adiós al último grande! Pumas cae ante Miami y queda fuera de la Leagues Cup

GENERANDO AUDIO...

Pumas cae ante Inter Miami en la Leagues Cup | Reuters

Pumas se despide de la Leagues Cup. El cuadro auriazul no pudo con la combinación letal de Rodrigo De Paul y Luis Suárez, cayendo 3-1 y quedándose sin opciones de avanzar a la siguiente ronda. Con la victoria, Inter Miami aseguró su lugar en los cuartos de final, en una noche especial para Rodrigo De Paul, quien se estrenó como goleador con el equipo.

Ambos clubes se jugaban la vida en el torneo, por lo que la tensión y la urgencia de goles se hicieron presentes desde el inicio. Pumas dio el primer aviso con un disparo de Pedro Vite, que se fue por encima del arco.

LEE LA CRÓNICA COMPLETA AQUÍ