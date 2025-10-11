Adrián Aldrete pide proteger a la selección mexicana sub 20 y propone hacer algo distinto

GENERANDO AUDIO...

México se alista para enfrentar este sábado 11 de octubre a Argentina en los cuartos de final del Mundial sub 20, un duelo que revive la histórica confrontación de hace 18 años con la recordada ‘generación dorada’ del fútbol mexicano, aquella que terminó con un resultado adverso para el combinado azteca. Adrián Aldrete, exfutbolista que formó parte de aquel encuentro, hizo un llamado, durante una entrevista exclusiva con Claro Sports por W Radio, a proteger a los jugadores sin importar el resultado del partido de este fin de semana.

