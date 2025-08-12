GENERANDO AUDIO...

Los arqueros mexicanos vencieron a la dupla de EE.UU. Foto: Conade

Adriana Castillo y Máximo Méndez se colgaron la medalla de oro en tiro con arco mixto en los Juegos Panamericanos Junior 2025 que se llevan a cabo en Asunción, Paraguay.

La dupla azteca venció a los arqueros de Estados Unidos en la final de la modalidad y con esto se consiguió la tercera presea áurea para México.

Arqueros de oro en los Panamericanos Junior 2025

Adriana Castillo y Máximo Méndez tuvieron una gran actuación y se impusieron en la final 153-140 de equipos mixtos compuesto a la dupla de Estados Unidos conformada por Zachary Neilson y Kaylee Gurney.

De acuerdo con las crónicas deportivas, los mexicanos iniciaron fuerte su participación y nunca aflojaron el paso, pese a la ventaja que tenían.

El esfuerzo se vio recompensado con la medalla de oro y la entonación del Himno Nacional en el Comité Olímpico Paraguayo.

La emoción fue doble para los arqueros mexicanos, ya que además de ganar la medalla de oro se colgaron la presea plateada en su categoría individual, respectivamente.

Así va México en el medallero en Asunción

La delegación mexicana se coloca en la quinta posición del medallero con 19 preseas: 3 de oro, 9 de plata y 7 de bronce hasta este martes 12 de agosto.

Los deportistas aztecas están poniendo en alto el nombre de México en las disciplinas como ciclismo, natación y recientemente en tiro con arco.

La emoción de los Juegos Panamericanos Junior 2025, que se realizan en Asunción, Paraguay, empezaron con fuerza y la expectativa aumenta de que caigan más medallas en los próximos días para la delegación mexicana.

La actividad olímpica comenzó este 9 de agosto y hasta el 23 del mismo mes los mejores atletas de entre 14 y 22 años demostrarán su capacidad con miras a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.