Alcalde reacciona a polémica por América vs Pachuca a puerta cerrada

Alcalde reacciona a polémica por América vs Pachuca sin afición. FOTO: Cuartoscuro

La alcaldía Benito Juárez determinó que el partido entre América y Pachuca, programado para este sábado 30 de agosto, se jugará a puerta cerrada, luego de que el equipo de seguridad del Club América se habría “extralimitado en sus facultades”. La medida ya generó diversas reacciones.

El cierre al público en el Estadio Ciudad de los Deportes ha causado polémica y motivó respuestas de la Liga MX, el Club América, las autoridades del estadio y el alcalde Luis Mendoza Acevedo.

La alcaldía Benito Juárez informa que el partido de futbol entre los clubes América y Pachuca se jugará a puerta cerrada.

Respuesta del Club América

El Club América, a través de un comunicado emitido desde el Estadio Banorte (antes Estadio Azteca), señaló que han seguido las normas impuestas por la alcaldía Benito Juárez y subrayó que no cuentan con seguridad propia.

“Lamentamos que la alcaldía Benito Juárez pretenda afectar a la afición del futbol mexicano e impedir que asistan al partido entre Club América y Club Pachuca en el Estadio Ciudad de los Deportes”.

El club enlistó tres puntos principales:

El Club América no tiene personal de seguridad

Quienes cerraron la calle fueron policías de la CDMX

La calle se cerró siguiendo el plan de seguridad de la propia alcaldía

Además, advirtió:

“Ojalá la autoridad local rectifique un acto arbitrario. De afectar a la afición, nos reservamos el derecho de emprender acciones legales”. Estadio Banorte

Postura de la Liga MX

Por su parte, la Liga MX lamentó lo que calificó como una “arbitrariedad” de la alcaldía Benito Juárez y expresó que la sanción afecta principalmente a los seguidores de ambas escuadras.

“La Liga MX respalda totalmente la postura del Club América y espera que la alcaldía rectifique su decisión”. Liga MX

Asimismo, aseguró que apoyará al club para que el partido del 30 de agosto se lleve a cabo de la mejor manera.

Respuesta del alcalde Luis Mendoza

El alcalde Luis Mendoza Acevedo respondió a través de redes sociales y negó que la medida sea unilateral o extralimitada. Explicó que, desde el primer momento, personal de la alcaldía se reunió con las partes interesadas y reconocieron que hubo exceso en las funciones de seguridad, además de agresiones a elementos de la administración local.

Posteriormente, publicó un video donde reafirmó la determinación de que el América vs Pachuca se dispute a puerta cerrada. En las imágenes mostró un forcejeo entre policías y personas cerca del estadio.

El alcalde afirmó que algunos integrantes de seguridad privada se excedieron en sus atribuciones, poniendo en riesgo la seguridad de familias de la Benito Juárez. También rechazó acusaciones sobre presuntos actos de corrupción, calificándolos como falsos y reservándose el derecho de proceder legalmente ante actos de difamación.

Video de suceso con vecina

En los comentarios difundidos en redes, circula un testimonio de una agente de la SSC de la CDMX, quien relató que una mujer con una emergencia médica no podía ingresar a su hogar debido a que personal de seguridad privada le negó el acceso. La agente señaló que, tras la intervención policial, finalmente la mujer pudo entrar a su domicilio.