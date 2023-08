Alejandra Martínez, karateca mexicana, denuncia a su entrenador por violencia de género

Alejandra Martínez, seleccionada mexicana de Karate DO, publicó un video en TikTok en el que denuncia a su entrenador, y expareja sentimental por violencia de género. En la grabación, la atleta comparte un audio en el que se escucha al “sensei” insultándola.

La karateca mexicana comenta que inició una relación con su entrenador en 2017, cuando ella tenía 24 años y él 49. Desde el comienzo de su noviazgo hubo “red flags” que ella ignoró por estar enamorada: la humillaba, la manipulaba, le aplicaba violencia pasiva y le hacía pagar todas las citas.

Durante el tiempo que salieron, el entrenador siempre negó la relación y decía que solamente era su alumna, cuando en realidad vivían juntos. La situación empeoró para Alejandra Martínez en 2020, con el inicio de la pandemia.

Los episodios de ira aumentaron durante el confinamiento, ella lo justificó al principio, pero las cosas solo empeoraron. Le reclamaba por “cosas sin sentido” y la insultaba constantemente, sin pedirle perdón. Fue en este periodo de tiempo que ella comenzó a grabarlo.

En enero de 2022, ella le puso fin a la relación con su entrenador por una infidelidad. Al enfrentarlo para reclamarle, él le contestó que no eran nada. La atleta mexicana siguió asistiendo a la escuela de karate donde daba clases, pero el “sensei” continuaba humillándola.

“En 2023 tuvimos una discusión y al quererle poner un alto, él se puso agresivo y me agredió físicamente enfrente de una persona. Ahí es cuando decidí que esto no era para mí y que me tenía que ir de ese lugar”.

Relata Alejandra Martínez en su video