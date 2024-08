Alejandra Orozco se despide de los olímpicos, así disfrutó de su última competencia en Paris 2024

Alejandra Orozco pone fin a una carrera llena de logros. Foto: AFP

La clavadista mexicana Alejandra Orozco terminó su participación en Paris 2024 tras quedar en octavo lugar en la final de la plataforma de 10m.

Los Juegos Olímpicos de Paris 2024 fueron la última competencia para Alejandra Orozco, ya que aseguró que esto es su retiro como clavadista.

En entrevista con Claro Sports, la clavadista recordó cómo fue este día, en el cual no se llevó medalla, pero sí fue uno de “muchas emociones y sentimientos”.

SE RETIRA DE LAS PLATAFORMAS OLÍMPICAS



Alejandra Orozco se expresa en el micrófono de Claro Sports tras su último clavado en unos Juegos Olímpicos después de la final en #Paris2024

Alejandra Orozco: “es momento de colgar el traje”

La clavadista mexicana de 27 años y medallista de plata en Londres 2012 y bronce en Tokio 2020 dijo sentirse muy ilusionada por la final y aseguró que ahora sí la disfrutó, en comparación cuando participó en Londres, cuando era una niña.

“Fue un día de muchas emociones y sentimientos desde que me levanté estaba muy ilusionada por la final, una final olímpica más, creo que se vive a flor de piel, fue muy diferente a lo que fue para mí Londres que era una niña y que no dimensionaba donde estaba, ahora fue todo lo contrario. Ahora vi, sentí, disfruté, toda la porra, la gente, me disfruté a mi después de 20 años una competencia que me la voy a llevar para siempre y sí, es momento de colgar el traje de baño”. Alejandra Orozco, clavadista mexicana

La medallista olímpica aseguró que “siempre queremos llevarnos lo material, las manos llenas, en esta ocasión no será así, pero no me las llevo vacías, me llevo mucho cariño, mucho aprendizaje para la vida, muchas herramientas, me llevo una final que disfruté, me llevo todo”.

Sobre su retiro expresó: “me siento feliz, me siento tranquila, por su puesto es que siempre trabajamos esto, es lo que nos ha levantado cuatro años seguidos, esta ha sido nuestra meta, lo que nos ha motivado lo que nos ha llevado a ir contra todo y contra todos. Me llevo una final que disfruté, me llevo todo”.

Así fue el último clavado de Alejandra Orozco

Alejandra Orozco recordó que en su último clavado quiso darlo todo, cerrar de una gran manera, pero que éste no la define “lo di todo, sé que no me subí sola”.

“Era una prueba en la que sabíamos que todo podía pasar, obviamente el proceso ha sido complicado. En esta ocasión lo intenté, me dije que voy a ir con más fuerza, quise llegar a la final, quise darle todo claro que quise cerrar de una gran manera, el último clavado no me define”.

¡ORGULLOSOS DE TI, ALE!



Alejandra Orozco se despide de sus cuartos Juegos Olímpicos de #Paris2024 desde la plataforma de los 10 metros

La clavadista dijo estar muy emocionada hasta “temblando de saber que 20 años he hecho esto, lo viví, los disfruté, lo di todo sé que no me subí sola, hoy sentí como si estuviera con tantas personas que me han acompañado estos 20 años y todos los que me han acompañado este ciclo”.

Por último, agradeció a toda la gente que la ha apoyado durante su carrera y en especial a toda la afición que la acompañó en las competencias.