Alejandra Valencia gana plata en Mundial de Tiro con Arco y su sobrino lo celebra con todo: ve el tierno video

Alejandra Valencia triunfa y su sobrino celebra | Foto: Conade-Instagram (maggo.va)

Alejandra Valencia Trujillo, arquera mexicana, consiguió este domingo la medalla de plata en la Final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco 2023 de Hermosillo, Sonora. En su tierra y con su gente, representó su tercer podio individual del año en curso.

La euforia por la deportista sonorense llegó hasta un niño que vio la competencia y celebró eufórico el segundo lugar de su ídolo. El video se hizo viral y la propia arquera lo compartió en sus redes sociales.

¡Alejandra Valencia se lleva la plata en el Mundial de Sonora!

En el duelo por la medalla de oro, Alejandra Valencia se enfrentó a la surcoreana Kang Chae Young, que comenzó con desventaja después del primer set, pero supo reponer el camino y se llevó la victoria 6 a 2, para que así la azteca se hiciera acreedora al segundo puesto, según relata la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).

Foto: Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE)

La plata en el Mundial de Hermosillo es su tercer podio individual de 2023, tras el oro en San Salvador y la plata en el Campeonato Mundial de Berlín. Ahora, la sonorense comenzará su preparación para afrontar los Juegos Panamericanos Santiago 2023. “Ahí, vamos a buscar el pase por equipos mixtos a París 2024”, declaró.

¡Su sobrino celebra el segundo lugar de la mexicana!

A través de sus redes sociales, la hermana de la medallista y también arquera, Margarita Valencia, compartió un video del sobrino de ambas celebrando el pase de Alejandra Valencia a la final que le aseguraba el segundo lugar en la Copa del Mundo de Tiro con Arco 2023.

El niño aparece en el video saltando y gritando frente a la televisión mientras la sonorense celebra haber asegurado la medalla de plata en casa. “¡Hasta a nuestro sobrino emocionas con tus competencias!“, escribió Margarita en Instagram.

Alejandra Valencia compartió el video en sus historias de Instagram, conmoviendo a las redes sociales por la pasión que el menor imprime al tiro con arco.

Las palabras y el camino de Alejandra Valencia por el segundo lugar

La medallista mexicana admitió que el objetivo era llevarse el primer lugar y la medalla de oro. Sin embargo, también reconoció que obtuvo un logro histórico a nivel personal. A pesar de ya estar calificada en la rama femenil a los Juegos Olímpicos de 2024, aún busca mejorar.

“Me siento muy feliz, ya que es la primera vez que logro esto. Obviamente quería ganar el primer lugar, pero conseguí algo histórico para mi récord personal. El viento fue un factor fundamental, entonces teníamos que precisar bien las cosas. Hice lo mejor que pude, lo controlé de la mejor manera posible y sé que aún hay cosas por mejorar”. Alejandra Valencia

🎥 |🇲🇽 La seleccionada nacional de 𝘁𝗶𝗿𝗼 𝗰𝗼𝗻 𝗮𝗿𝗰𝗼 🏹, Alejandra Valencia, comparte su experiencia tras conseguir la medalla de plata 🥈 en la Final de la Copa del Mundo de la especialidad, celebrada en Hermosillo. pic.twitter.com/WTSqEs2atg — CONADE (@CONADE) September 11, 2023

El camino a la final no fue sencillo. En los cuartos de final, venció 6-4 a Peng Chia Mao, de China Taipéi, lo que representó una revancha de Tlaxcala 2022. En semifinales, se midió con la surcoreana Lim Sihyeon, con quien protagonizó uno de duelo emotivos, pues la asiática parecía tener todo encaminado tras los primeros tres sets con un marcador de 4-2.

Pese a ello, la monarca de Juegos Centroamericanos 2023 se hizo del cuarto episodio y empató el quinto, lo cual obligó a que la ganadora se decidiera vía flecha de oro. La mexicana lanzó una flecha de calificación perfecta que superó el 8 de la coreana. “La flecha de oro me hizo saber que había logrado lo que quería: medalla”, expresó.

Foto: Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE)

“El camino al podio no estuvo nada fácil y fue muy peleado (…) no importa la rival contra la que me toque competir, porque yo siempre tengo que hacer las cosas bien”, señaló Alejandra Valencia antes de conseguir la medalla de plata en Hermosillo, Sonora.

La multimedallista en tiro con arco reconoció que este ha sido un año “pesado” por la cantidad de competencias en las que ha participado. Sin embargo, remato diciendo que ha salido avante dosificando el entrenamiento y mentalizándose desde el inicio.