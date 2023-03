Álex Roca: así cruzó la meta el primer atleta con parálisis cerebral que logró completar un maratón

Álex Roca en la Titan Desert 2019. Foto: AFP

Al ritmo de gritos de “¡victoria!”, aplausos y lágrimas del público, Álex Roca se convirtió en la primera persona del mundo con un 76% de discapacidad que ha logrado terminar una maratón. El atleta catalán compartió el emotivo momento cuando cruzó la meta en Barcelona, España, donde tuvo lugar la competencia el pasado domingo.

En el video, que subió Álex Roca a su cuenta de Instagram, se observa cómo el corredor mantiene su paso mientras los asistentes lo alientan hasta cruzar la línea de meta, para después dejarse caer al suelo del esfuerzo y celebrar su triunfo con las manos arriba y una gran sonrisa en su rostro.

Días previos de completar el maratón de 42 kilómetros 195 metros, Álex Roca compartió un mensaje donde hizo un llamado al mundo:

“Toda persona que tiene un objetivo, por mucho que tenga dificultades y miedos que la acompañen; con sacrificio, actitud y trabajo en equipo lo puede conseguir”. Álex Roca

¿Quién es Álex Roca?

Álex Roca Campillo nació en 1991 en Barcelona, a los 6 meses sufrió una encefalitis vírica herpética que le provocó una parálisis cerebral y una discapacidad física del 76% de su cuerpo por lo que sólo se comunica a través del lenguaje de señas y su novia oficia de intérprete para los que no hablan lenguaje de señas.

“Los médicos decían que no viviría y alucinan porque estoy vivo. En mi vida he tenido muchas barreras y las he saltado como he podido y con mucho esfuerzo. Actualmente, tengo estudios, trabajo, coche, pareja y una vida normal”, expresó el atleta en su página web.

En su trayectoria como deportista ha participado en diferentes competencias como la carrera de ciclismo de montaña Titan Desert 2018 y la edición 2019, misma que logró completar; la Pilgrim Race 2018, así como 5 triatlones y 4 Medias Maratones (Barcelona 2019 y 2022, Nueva York y Miami).

“Disfruto mucho cumpliendo sueños deportivos y dando charlas demostrando y concienciando a la sociedad que el límite se lo pone uno mismo, con esfuerzo todo se puede superar”. Álex Roca

En su biografía, el corredor catalán comparte que ama el deporte y ofrecer charlas sobre sus experiencias de vida.