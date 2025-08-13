Allan Saint-Maximin destaca el lado humano del América en su llegada al club

GENERANDO AUDIO...

El francés da sus primeras impresiones como azulcrema | Claro Sports

Allan Saint-Maximin vive sus primeras horas como jugador del América y en entrevista exclusiva con Alberto Lati para Claro Sports en W Radio destacó que eligió el club por su lado humano y familiar, dejando de lado ofertas de Europa. El francés de 28 años confesó que quería volver a Francia, pero priorizó a su familia y la estabilidad, asegurando que en América encontró un grupo comprometido y motivado. Además, mencionó la exigencia física de la Liga MX y su adaptación a la altitud, confirmando que ya bajó más de seis kilos y busca estar al máximo para contribuir con el equipo. AQUÍ LA ENTREVISTA COMPLETA