Allan Saint-Maximin ya está en México, ¿cuándo será presentado el nuevo fichaje del América? 

Allan Saint-Maximin será presentado con el América. Foto: Getty Images

El Club América dio un paso importante para reforzar su plantilla de cara al Apertura 2025 con la llegada de Allan Saint-Maximin, delantero francés que arribó a la Ciudad de México el pasado viernes 8 de agosto de 2025.

Tras varios días de negociaciones y una intensa expectativa, el futbolista de 28 años fue recibido en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez por un numeroso grupo de aficionados, quienes mostraron su entusiasmo por la incorporación de uno de los jugadores más habilidosos y desequilibrantes que ha fichado el equipo en los últimos años.

Saint-Maximin, conocido por su velocidad, capacidad para el regate y su juego explosivo por la banda izquierda, llega procedente del Al-Ahli de Arabia Saudita, club con el que tuvo un paso destacado antes de concretar su llegada al balompié mexicano.

¿Cuánto costó el traspaso de Allan Saint-Maximin?

Tras aterrizar en suelo mexicano, el jugador se someterá a los exámenes médicos correspondientes y firmar un contrato con el Club América que de acuerdo con ESPN, lo vincularía hasta el 30 de junio de 2029, compromiso que refleja la confianza del club en su calidad y proyección.

Se ha dicho que la operación de transferencia tuvo un costo superior a los 10 millones de dólares, cifra que incluye la compra de sus derechos y beneficios acordados con el jugador.

Aunque no se han revelado detalles precisos sobre su salario, se sabe que la directiva americanista invirtió de forma significativa para asegurarse la llegada de un futbolista que promete elevar el nivel ofensivo del equipo.

¿Qué número de camiseta tendrá Saint-Maximin?

En cuanto al número de camiseta que utilizará, el club aún no ha hecho oficial el dato, pero se especula que Saint-Maximin portará un dorsal ofensivo, acorde a su posición en la cancha como extremo izquierdo, posición en la que se espera que despliegue su máximo potencial. El jugador francés ha usado el número 10 en sus equipos, pero en América lo tiene Alejandro Zendejas, quien se desconoce si lo cederá.

La incorporación del francés es una pieza clave en la estrategia del director técnico André Jardine, quien busca darle mayor dinamismo y profundidad a la ofensiva azulcrema. Saint-Maximin destaca por su capacidad para desequilibrar en el uno contra uno, su habilidad para generar espacios y su velocidad que pone en aprietos a las defensas rivales.

Su presencia obligará a replantear las estrategias rivales y le dará a América nuevas opciones para crear oportunidades de gol.

El club América, con esta contratación, da un claro mensaje de ambición y refuerza su objetivo de pelear por el título del Apertura 2025, esto a pesar de la poca contratación durante esta temporada de fichajes.

Además, la llegada de un jugador con experiencia internacional y recorrido en ligas competitivas como la Ligue 1 con el Mónaco y el Niza y en la Premier League de Inglaterra con el Newcastle United, esto aportará un plus en cuanto a calidad y liderazgo.

¿Cuándo será presentado Allan Saint-Maximin con el América?

Se espera que Allan Saint-Maximin sea presentado oficialmente ante la afición en las próximas horas, donde podrá compartir sus primeras impresiones y metas con la camiseta azulcrema.

También se anticipa su debut en la Jornada 5 del torneo frente a Tigres o, de ser necesario, un poco más adelante, para que termine de acoplarse al ritmo de juego y dinámica del equipo.

La afición americanista ha recibido con entusiasmo esta noticia y está a la expectativa de ver en acción a un jugador que promete cambiar el ritmo de los partidos con su velocidad y talento, convirtiéndose en un referente ofensivo para el equipo y un peligro constante para los rivales.

Con el fichaje se espera revertir los resultados adversos y es que después de haber conseguido un tricampeonato, el América no ha podido levantarse y una serie de derrotas lo dejaron como subcampeón el Clausura 2025, además de no haber calificado al Mundial de Clubes, y ser eliminado recientemente de la Leagues Cup.