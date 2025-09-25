América derrota al San Luis con un gol sobre la hora

GENERANDO AUDIO...

Alejandro Zendejas anotó el único gol del juego | Imago7

América venció 0-1 a San Luis en el Estadio Alfonso Lastras por la jornada 10 del Apertura 2025 de la Liga MX, en el partido número 100 de André Jardine como técnico azulcrema; el único gol llegó al minuto 89 por conducto de Alejandro Zendejas, quien marcó su tercer tanto del torneo, con lo que las Águilas rompieron una racha de dos juegos sin ganar, llegaron a 21 puntos y subieron al cuarto lugar de la tabla, mientras San Luis se quedó en el puesto 12 con 10 unidades y sigue sin triunfos como local. Aquí la crónica.