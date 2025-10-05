América escala al subliderato del Apertura 2025 con goleada a Santos

GENERANDO AUDIO...

El América es sublíder del Apertura 2025 tras golear a Santos | Imago7

El América no baja la mano para ser un candidato al título en el Apertura 2025, luego de golear 3-0 a Santos Laguna en el Estadio Ciudad de los Deportes y escalar hasta el subliderato de la tabla general, tan solo por detrás del Toluca y en espera de lo que haga Monterrey. La mala noticia para Las Águilas es que perdieron a Allan Saint-Maximin y José ‘La Pantera’ Zúñiga por lesión.

