Próximos partidos

América escala al subliderato del Apertura 2025 con goleada a Santos

| 23:29 | Marcel Guzmán Sánchez | Claro Sports
América en festejo de gol
El América es sublíder del Apertura 2025 tras golear a Santos | Imago7

El América no baja la mano para ser un candidato al título en el Apertura 2025, luego de golear 3-0 a Santos Laguna en el Estadio Ciudad de los Deportes y escalar hasta el subliderato de la tabla general, tan solo por detrás del Toluca y en espera de lo que haga Monterrey. La mala noticia para Las Águilas es que perdieron a Allan Saint-Maximin y José ‘La Pantera’ Zúñiga por lesión.

Lee la crónica completa aquí…

TE PUEDE INTERESAR:

Cruz Azul le saca el empate a Tigres gracias a un penalti en el último minuto

Deportes

Cruz Azul le saca el empate a Tigres gracias a un penalti en el último minuto

Ángel Correa, jugador de Tigres, protagoniza inesperado encuentro con un oso en Monterrey

Deportes

Ángel Correa, jugador de Tigres, protagoniza inesperado encuentro con un oso en Monterrey

Mateo Levy sufre conmoción cerebral en el partido entre México vs. Marruecos

Deportes

Mateo Levy sufre conmoción cerebral en el partido entre México vs. Marruecos